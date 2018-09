Presunta víctima de Kavanaugh: "El ataque marcó toda mi vida"

Christine Blasey Ford, la presunta víctima de Brett Kavanaugh, nominado al Tribunal Supremo estadounidense, ha asegurado este jueves (27.09.2018) ante el Comité Judicial del Senado que el presunto ataque sexual la "aterrorizó" y "marcó" toda su vida. "Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que me iba a matar accidentalmente", ha relatado Ford a los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada. "Estoy aquí hoy no porque quiera. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico decirles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh y yo estábamos en la escuela secundaria", ha dicho la mujer.

Ford ha confesado confesó haber "agonizado" durante meses desde que supo de la nominación de Kavanaugh al Supremo, tratando de reunir el valor para hacer pública su historia. La presunta víctima de Kavanaugh ha descrito el episodio que sufrió hace más de treinta años y, aunque confesó no recordar todo lo que quisiera, insistió en que desde entonces, y a causa de ello, ha sufrido "ansiedad, fobia y síntomas similares al estrés postraumático" como claustrofobia o pánico.

Christine Blasey Ford es una de las tres mujeres que han acusado públicamente al juez Kavanaugh. Ha insistido en que ella es una ciudadana "independiente" que considera un "deber cívico" contar su historia sobre el supuesto abuso ocurrido una noche del verano de 1982, cuando ambos eran adolescentes. Preguntada por la posibilidad de que pudiera confundir la identidad del atacante, Ford ha negado "absolutamente" cualquier atisbo de duda: el nominado al Supremo fue uno de los dos hombres que la atacaron, la encerraron en un cuarto y trataron de quitarle la ropa. La audiencia planteada hoy por los republicanos, que ostentan la mayoría en el Senado, también contará con el testimonio del propio Kavanaugh, pero los conservadores no han admitido la posibilidad de sumar a más testigos, como Mark Judge, el otro hombre que participó del asalto.

MS (dpa/efe)

