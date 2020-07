Presidente del Comité Europeo en el Bundestag: "La solidaridad es un valor fundamental de la UE"

DW: Justo el día en que la Unión Europea (UE) envió una señal de solidaridad en su cumbre de Bruselas, usted acompañó un transporte de ayuda desde Alemania para un hospital en la ciudad rumana de Brasov. ¿Qué significa esta cooperación médica europea en el contexto actual del coronavirus?

Gunther Krichbaum: Creo que este hecho no debe dejar de ser valorado, porque demuestra a los ciudadanos que en la UE nadie se queda solo. Es la verdadera solidaridad europea, y ese es uno de nuestros valores fundamentales. Especialmente al principio de la crisis, esta idea europea no se dejaba notar. Más bien, cada Estado miembro creía que podía superar esta crisis por sí mismo. Eso fue una gran falacia. Países como España, Italia y Francia también actuaron solos al principio. Por supuesto, eso no es algo que me haga feliz como presidente de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea en el Bundestag. Las cosas son diferentes hoy en día.

Sin embargo, el hecho es que la Comisión Europea apenas tiene bases para actuar porque la política sanitaria, a diferencia de la política agrícola, por ejemplo, no se realiza de forma comunitaria. Esto significa que cada uno de los Estados miembros debe transferir aquí sus competencias a la UE para que esta pueda actuar de manera diferente y poderosa en el futuro. La solidaridad que mencioné anteriormente también comenzó en Alemania cuando, por ejemplo, pacientes de Francia, España e Italia fueron admitidos para recibir tratamiento en hospitales alemanes.

¿Esta crisis está uniendo a Europa?

Considero que esto es esencial. Hemos concluido la Cumbre de Bruselas, que fue una de las más largas en la historia de la UE. Y, por supuesto, también se trataba de los recursos financieros para los países especialmente afectados por la pandemia. Por un lado, tenemos el fondo de reconstrucción, el fondo de recuperación, que ahora hemos reforzado con préstamos y subvenciones de alrededor de 750 mil millones de euros. Y, en segundo lugar, está el llamado presupuesto multianual de más de un billón de euros para los próximos siete años. Esto, sin duda, ayudará a proporcionar un apoyo concreto a los Estados para que esta solidaridad pueda tener efecto. Solo podemos sobrevivir juntos en la era de globalización frente a países como Japón, China y EE. UU., por nombrar solo algunos. Por eso, los recursos financieros eran tan importantes, especialmente el fondo de reconstrucción.

En varias capitales de la UE, el proyecto financiero conjunto fue visto con reticencia. No fue fácil que todos los gobiernos se pongan de acuerdo. ¿Se asoma un quiebre dentro de Europa?

Yo no diría eso. Creo que la Cumbre de Bruselas demostró que siempre podemos llegar a un compromiso al final. Eso fue lo importante. Estoy muy agradecido de que la canciller Angela Merkel haya podido hacer posible este compromiso. Creo que es un gran éxito para ella personalmente, pero también para la propia presidencia alemana de la UE. Fue, probablemente, la parte más importante de nuestra presidencia en esta segunda mitad de 2020, y me alegro de que podamos dar a los países que ahora están especialmente afectados por la crisis del coronavirus una perspectiva real.

No solo las recientes elecciones presidenciales en Polonia mostraron cómo Europa se equilibra entre populistas y demócratas. ¿Existe el riesgo de que esta tendencia llegue a toda Europa?

Las fuerzas de los sectarios y de los nacionalistas existen desde hace mucho tiempo. Basta con mirar a Francia, el Frente Nacional allí es, por así decirlo, dirigido por la segunda generación de la familia. Así que estas tendencias no son, por desgracia, totalmente nuevas, pero en el pasado quizás no eran tan fuertes como lo son hoy en día. De hecho, hay países que ya nos están dando un poco de dolor de cabeza. Para mí, personalmente, seguir una línea es, cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) haya dictado una sentencia, esta sentencia se cumpla. Eso, creo, es lo importante. Si lo pusiéramos en duda, estaríamos cuestionando a la propia Europa y también la cohesión de la UE.

¿Qué importancia tiene el mecanismo del E stado de derecho establecido ahora por la Cumbre de Bruselas?

Eso, sin duda, dará lugar a más debates. Parece que una reducción de la financiación tendría que ser decidida por una mayoría calificada en el Consejo Europeo, en caso de emergencia. Una mayoría calificada en el contexto europeo significa que una mayoría del 55 por ciento de los Estados miembros que tienen más del 65 por ciento de la población en Europa también tendrían que votar a favor de tal medida. No me puedo imaginar que el Parlamento Europeo esté de acuerdo con esto. Las cosas están, por supuesto, todavía muy frescas y el debate no ha terminado. Lo importante, en cualquier caso, es que la decisión es un compromiso claro con el estado de derecho y que se haya acordado un mecanismo claro.

(ct/few)

