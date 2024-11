Catástrofes España

Presidente de Valencia admite errores tras inundaciones

15/11/2024 15 de noviembre de 2024

"Quiero pedir disculpas" a quienes "sintieron" que "la ayuda no llegaba o no era bastante", dijo Carlos Mazón, y aseguró que iba a "asumir las consecuencias políticas personalmente" si no lograba recuperar la comunidad.