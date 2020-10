Presidente de Kirguistán renuncia tras días de protestas contra resultados electorales

El presidente de Kirguistán, Sooronbai Jeenbekov, anunció su dimisión este jueves (15.10.2020) después de 10 días de protestas por los resultados de las elecciones parlamentarias, que favorecen a dos partidos cercanos al mandatario.

Jeenbekov aseguró que quería evitar enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que exigían su renuncia.

"La paz en Kirguistán, la integridad del país, la unidad de nuestro pueblo y la paz en la sociedad están sobre todo", señaló en una declaración a la nación. "No me aferro al poder. No quiero quedar en la historia de Kirguistán como el presidente que derramó sangre y disparó contra sus conciudadanos. Por eso he decidido dimitir", agregó.

Kirguistán ha estado en crisis desde las elecciones parlamentarias del 4 de octubre, rechazadas por la oposición después de que los aliados del presidente fueran declarados ganadores.

Manifestantes exigen la renuncia del presidente Sooronbai Jeenbekov en las afueras de la sede del gobierno, en la capital Biskek (14.10.2020)

La comisión electoral del país anuló los comicios luego de que partidarios de la oposición tomaran las calles y ocuparan edificios del gobierno.

Jeenbekov había anunciado la semana pasada que dimitiría, pero había retrasado su salida al sostener que permanecería en el cargo hasta que se celebraran nuevas elecciones.

El miércoles, Jeenbekov aceptó la designación parlamentaria como primer ministro de Sadyr Japarov, un nacionalista liberado de prisión por sus partidarios la semana pasada, y que exigía que el mandatario renunciara.

Sadyr Japarov

Kirguistán, una pequeña exrepública soviética de Asia central que limita con China, ha estado en crisis política por años.

Jeenbekov es ahora el tercer presidente derrocado en un levantamiento popular desde 2005.

rrr (reuters/afp/ap)