Presidente Gustavo Petro no asistirá a investidura de Maduro

El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este miércoles (08.01.2025) que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y afirmó que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

Asimismo, rechazó el arresto del excandidato presidencial Enrique Márquez, confirmado este miércoles por su coalición política, así como el de Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público.

"Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro", expresó el mandatario en la red social X.

Petro, uno de los mayores aliados del chavismo en la región, demandó "la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas" en Venezuela.

El gobierno colombiano considera que las elecciones del 28 de julio pasado no fueron libres debido a los "bloqueos" económicos que pesan sobre Venezuela, en referencia a sanciones de Estados Unidos.

Esta vez, Petro añadió que "intimidaciones internas" estropearon los comicios, sin ahondar en detalles. Ya había sugerido que se volvieran a celebrar las elecciones.

En las últimas semanas, el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, dijo que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, asistiría a la investidura de Maduro.

Esta declaración desató el rechazo de varios sectores políticos y de expresidentes como Juan Manuel Santos, quien pidió a Petro que retire a su representante diplomático en Caracas.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de unos 2.200 kilómetros en la que operan grupos armados como la guerrilla del ELN. Además, Caracas es sede de las negociaciones entre el gobierno de Colombia con esta y otras organizaciones paramilitares.

