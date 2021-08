Presidente argentino bajo críticas por celebrar festejo en confinamiento

El presidente argentino, Alberto Fernández, "lamentó" el viernes (13.08.2021) la reunión social celebrada en la residencia presidencial el año pasado, en pleno confinamiento sanitario por la pandemia del COVID-19, y reconoció que "no debió haberse hecho”.

Fernández admitió que la primera dama, Fabiola Yañez, convocó a "un brindis” a sus amigos el 14 de julio de 2020, el día de su cumpleaños, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones sanitarias, entre ellas, la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

"Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho”, afirmó Fernández. "Lamento que haya ocurrido”, dijo y aseguró : "No va a volver a ocurrir".

La filtración de fotos de la celebración del cumpleaños de la primera dama ha desatado un escándalo en plena campaña electoral y la reacción de la oposición, que pretende llevar a Fernández a juicio político.

Las imágenes, publicadas este viernes en las portadas de los principales diarios de Argentina, muestran a una decena de personas, entre ellas, a Fernández, celebrando el cumpleaños de Yáñez en la residencia presidencial de Olivos, juntas en un solo salón y sin usar mascarillas.

"Debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”, agregó Fernández. Resaltó que su gobierno aceptó el pedido de acceso a la información pública, que permitió conocer el listado de visitas a la residencia presidencial bajo la cuarentena.

Tras la difusión pública de las fotos, un grupo de diputados del opositor Juntos por el Cambio presentó este viernes en la Cámara Baja un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

