Presidente alemán pide solidaridad para salir de la crisis del coronavirus

Por medio de un inusual discurso televisado, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se dirigió este sábado (11.04.2020) a la ciudadanía para referirse a la crisis generada por el COVID-19, y señaló que no nos encontramos ante una guerra, sino frente a un desafío que pone a prueba nuestra humanidad. Por lo mismo, recalcó que su país está obligado a ser solidario con sus socios europeos.

"Alemania no puede salir fuerte y sana de la crisis si nuestros vecinos no salen más fuertes y sanos. Treinta años después de la reunificación alemana y 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, no sólo se nos pide solidaridad con Europa a los alemanes. Estamos obligados a ella", afirmó el dirigente, que reivindicó el trabajo conjunto contra la crisis sanitaria.

"¿Buscamos una salida común en el mundo o caemos en las huidas en solitario y el cierre de fronteras?", se preguntó Steinmeier. "No queremos ser una sociedad con miedo y desconfianza. Podemos ser una sociedad con más confianza, con más respeto y más seguridad", afirmó el dirigente socialdemócrata, cuyo cargo es más bien protocolar, pero goza de prestigio y enorme peso moral.

"No es una guerra”

Respecto a la pandemia, dijo que ésta "no es una guerra. Las naciones no se enfrentan unas a otras, ni los soldados a otros soldados. Es un test de nuestra humanidad”. Por lo mismo, destacó que esta crisis "saca lo mejor y lo peor de las personas. Mostremos a los demás lo mejor de nosotros mismos”. Steinmeier también rindió un homenaje a los "pilares invisibles" de la sociedad alemana, en particular cajeros, conductores de buses y de camiones, panaderos, agricultores y recolectores de basura.

El presidente alemán pidió que la solidaridad se ponga en marcha para encontrar una vacuna: "Velemos porque, en el marco de una alianza mundial, los países más pobres, que son los más vulnerables, tengan también acceso" a dicha vacuna. El dirigente recordó que "el peligro todavía no ha pasado. Pero ya podemos decir que hoy cada uno de ustedes ha cambiado radicalmente de vida, cada uno de ustedes ha salvado vidas y salva cada vez más cada día”.

Por ello, pidió a sus conciudadanos "paciencia" y "disciplina", animándoles a cumplir con las limitaciones a la vida social y la actividad económica impuestas por el Gobierno federal para frenar la propagación del coronavirus. "No sólo los políticos y los expertos deciden cuándo y cómo se podrán relajar las restricciones. Todos nosotros tenemos en nuestras manos (la decisión), con nuestra paciencia y nuestra disciplina, precisamente ahora cuando es más duro", sostuvo.

Tan sólo en dos ocasiones en los últimos 70 años un presidente alemán se ha dirigido a su país en un discurso televisado fuera del tradicional mensaje de Navidad.

DZC (EFE, AFP, dpa)

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Taza de té para esperar En tiempos de enorme incertidumbre, si alguien desea relajar un ambiente cargado de tensión podría recurrir al alemán y decir "Abwarten und Teetrinken" (literalmente "esperar y tomar té") para calmar los ánimos propios y ajenos. El objetivo es no perder los estribos. El té llegó a Alemania desde China en torno al siglo XVII, mientras que la frase surgió a mediados del siglo XIX.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Ante todo, tranquilidad Confinamiento, distanciamiento social, ciudades y calles solitarias... "Immer mit der Ruhe", literalmente "siempre con calma", es una frase absolutamente aplicable en estos días. Podría servir para decirla en esos supermercados abarrotados de compradores desesperados: "Oigan, tranquilos, relájense", sería el mensaje. Otra: "In der Ruhe liegt die Kraft", es decir "la fuerza reside en la calma".

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Orejas en alto En español se dice "frente en alto", pero en alemán son las orejas: "Halt die Ohren steif" ("mantén firmes las orejas") quiere decir "no te rindas, no pierdas la fuerza". O, cuando se usa en una despedida, es "buena suerte". El idioma replica una imagen del reino animal: algunos animales levantan las orejas cuando están atentos.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Hierba mala nunca muere Cuando se les pregunta a las personas mayores por su salud en Alemania, muchos responden con un guiño, una sonrisa y dicen "Unkraut vergeht nicht", lo que en español conocemos como "hierba mala nunca muere". Quieren decir que todavía tienen la fuerza suficiente para enfrentar todos los desafíos que se vienen por delante.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis Optimismo a prueba de balas Una popular frase en el dialecto colonés dice "Et hätt noch immer joot jejange", con lo que se quiere decir que, al final, las cosas siempre salen bien. Se trata de un giro idiomático que busca mostrar que, incluso en tiempos complicados, hay espacio para la confianza imperturbable. Digamos que es una manera de ver la luz al final del túnel.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis La luz al final del túnel Y ya que estamos, en español y en alemán se dice igual: "Licht am Ende des Tunnels sehen" es "ver la luz al final del túnel", por lo que nos encontramos ante una imagen bastante universal que sirve para expresar esperanza en medio de una situación difícil. El rayo de luz representa el optimismo frente a un escenario desafiante.

Estas frases se usan en Alemania para darse ánimos en medio de una crisis ¿Qué culpa tiene el sastre? Una vez que uno está "aus dem Schneider", literalmente "fuera del sastre", es porque finalmente hemos atravesado y salido de una dificultad mayúscula, una frase que esperamos poder usar a la brevedad ante la crisis del coronavirus que en tantos apuros nos ha puesto. Autor: Dagmar Breitenbach



