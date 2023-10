Presente y futuro del tecno

¿Y cómo lo recibe la generación más joven?

Imagen: Paris Seawell & Detroit Law

Desde Detroit hasta Berlín y Fráncfort, los futuristas ritmos del tecno ejercieron su efecto hipnótico en las pistas de baile de todo el mundo. Poco a poco, este movimiento underground se fue convirtiendo en un fenómeno de masas con un mensaje claro: "sé tú mismo, todo está permitido".

Hoy, la moda fetichista es el código de vestimenta de una nueva generación de "ravers" tiktokeros que descubrieron el tecno en las redes sociales.

Imagen: Sebastien Botella/dpa/MAXPPP/picture alliance

Para alcanzar el éxito, cada DJ tiene que darlo todo no solo en la pista de baile, sino también en Internet. Cultura.21 explora cómo estas tendencias repercuten en la industria del tecno y en la forma en que se consume esta música.

¿Qué piensan del tecno los jóvenes? ¿Y qué hay de su supuesto poder unificador? Echamos un vistazo crítico a la escena: ¿de verdad el tecno actual es tan diverso, abierto y tolerante como se suele afirmar? ¿O hay que revisar si se cumplía su famoso eslogan que invitaba a la armonía y la alegría?

Horarios de emisión:

DW Español

DO 15.10.2023 – 00:30 UTC

DO 15.10.2023 – 09:30 UTC

DO 15.10.2023 – 15:30 UTC

DO 15.10.2023 – 20:30 UTC

LU 16.10.2023 – 03:30 UTC

LU 16.10.2023 – 12:30 UTC

JU 19.10.2023 – 14:30 UTC

VI 20.10.2023 – 04:30 UTC

VI 20.10.2023 – 11:30 UTC

SÁ 21.10.2023 – 08:30 UTC

SÁ 21.10.2023 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6