No es de extrañar que algunos holandeses llenen sus maleteros en la zona fronteriza con Alemania. Los minoristas alemanes hace tiempo que se han adaptado a esto. Sin embargo, comprar petardos y cohetes en Alemania no está exento de riesgos para los holandeses. No sólo por ese "poder explosivo", sino también de la sanción: los fuegos artificiales ilegales pueden costarles hasta 400 euros de multa.