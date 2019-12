Preocupación por las condiciones de detención de Julian Assange

Este jueves (19.12.2019) tendrá lugar la audiencia sobre el caso de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde comparecerá vía video. Assange permanece en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres.

Según Wikileaks, esta será una audiencia "larga, en la que el tribunal puede considerar trasladar las fechas de extradición de febrero". Actualmente, la audiencia para el caso de extradición a Estados Unidos está programada que comience a fines de febrero.

Estados Unidos acusó al ciberactivista de múltiples cargos de espionaje relacionados con la publicación de documentos clasificados, que datan de 2010. Si es declarado culpable, Assange podría enfrentarse a una sentencia de hasta 175 años de prisión por cargos que incluyen la divulgación no autorizada de información de defensa nacional relacionada con las guerras en Irak y Afganistán.

En un informe reciente, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, dijo que Assange había sido objeto de "tortura psicológica" debido a años de aislamiento durante su estancia en la embajada ecuatoriana en Londres y a las condiciones de internamiento en la prisión de Belmarsh.

Después de este informe, más de 60 médicos firmaron una carta este mes de noviembre, llamando la atención sobre el deterioro de la salud de Assange, quien si no recibe atención médica, "podría morir" en prisión.

"Cambio en la concienciación pública"

En declaraciones a DW, Melzer señaló que la misiva de los médicos fue relevante, pero que las condiciones en las que Assange está recluido no han cambiado. "Veo un cambio en la concienciación pública sobre la importancia y la urgencia del asunto", dijo.

Mientras tanto, Suecia retiró los cargos de violación contra Assange, que fue la razón principal por la que buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres y para no ser extraditado a Estados Unidos a través de Suecia. También cumplió su condena de prisión por violación de fianza en el Reino Unido.

En un mensaje dirigido al Bundestag, Melzer dijo a los legisladores alemanes que Assange ahora está "solo en prisión preventiva para evitar su huída durante la (vista del pedido de) extradición estadounidense" y que "no hay necesidad de una prisión de máxima seguridad y ciertamente no de aislamiento". El experto de la ONU critica que las autoridades del Reino Unido todavía no hayan respondido a sus cartas.

Además, dijo a DW que "si un Estado no puede explicar sus procedimientos y se niega a entablar un diálogo, y estamos hablando de Estados que tradicionalmente estarían muy abiertos al diálogo, entonces probablemente tengan algo que ocultar".

Manifestantes exigiendo que no se extradite a Julian Assange a Estados Unidos.

"Refugiado político"

Esta semana, la Academia de las Artes de Berlín, uno de los institutos culturales más antiguos de Europa, también publicó un comunicado de prensa en el que pedía un "trato humano y constitucional para Julian Assange".

Kathrin Röggla, vicepresidenta de la Academia de las Artes, dijo en una entrevista con DW que se unieron al llamado de la Asociación Alemana de Abogados Democráticos (VDJ), para reconocer a Assange "como refugiado político". Röggla dijo que cuanto mayor sea la participación de la sociedad civil más presión se crea.

Obligación moral de Alemania

Sin embargo, el gobierno alemán ha sido cauteloso desde el principio con respecto al caso del cofundador de Wikileaks. Recientemente, el llamado de su padre a la canciller Angela Merkel para obtener apoyo politico, durante una entrevista con el periódico alemán Kölner Stadt Anzeiger, no obtuvo respuesta.

Frank Überall, director de la Federación Alemana de Periodistas (DJV), dijo a DW que existe la impresión de que el gobierno alemán "no está interesado". No es alemán, por lo que no tiene nada que ver directamente con Alemania. Sin embargo, Überall cree que existe "una obligación moral" en tales situaciones de "hablar alto y claro ".

Gyde Jensen, del Partido Liberaldemócrata (FDP) y presidenta del comité de derechos humanos del Parlamento alemán señaló a DW que "se deben llevar a cabo más investigaciones, en caso de que no se garantice un alojamiento humano a los prisioneros. Por lo tanto, parece necesario que haya una revisión de las condiciones de detención de Julian Assange ".

Jensen también enfatizó que la protección de los denunciantes de irregularidades "me preocupa mucho" y agregó: "Sin embargo, es importante que no se toleren las denuncias y las calumnias y que la obtención de información tenga lugar dentro de un marco razonable".

A pesar de que Estados Unidos ve a Wikileaks como una "agencia de espionaje hostil", a muchos les preocupa que el caso de Assange pueda sentar un precedente sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión.

El experto de la ONU en tortura, Melzer, está de acuerdo. "Creo que este es un aspecto crucial. Las personas tienen que darse cuenta de que no se trata de un hombre que les puede caer bien o mal, sino de sus propios derechos y la integridad de las democracias y el estado de derecho en el que viven ".

Además de la audiencia preliminar de este jueves, según Wikileaks, el 20 de diciembre, Julian Assange tiene previsto comparecer en persona para testificar en el Tribunal de Magistrados de Westminster, para declarar en el caso de vigilancia de UC Global.

(rmr/er)

