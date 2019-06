Prensa: política de Trump favorece a gobiernos corruptos de Centroamérica

"Las bandas más peligrosas de América Central están en los palacios de gobierno; y la política de Trump las ayuda”. Así titula el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung un comentario sobre la masiva huida de centroamericanos hacia el norte, que plantea: "Cuando el presidente estadounidense se indigna porque los Gobiernos de América Central no han hecho nada por Estados Unidos, se refiere a que no han hecho nada para frenar el éxodo de migrantes. Pero Trump pasa por alto que en los últimos dos años, su propio Gobierno ha hecho poco para que los oligarcas centroamericanos se sientan forzados a rendir cuentas. (…) Los corruptos gobernantes se benefician incluso de la nueva renuencia estadounidense: el Gobierno de Trump ha desplazado el foco de la buena conducta gubernamental hacia los temas de seguridad y combate al contrabando de drogas. No es casual que los Gobiernos de Guatemala y Honduras se hayan sentido en los dos últimos años alentados a sabotear iniciativas anticorrupción”.

Migrantes sin alternativas

En Múnich, el Süddeutsche Zeitung opina: "Puede que hondureños, salvadoreños a guatemaltecos se dejen amedrentar a corto plazo. Pero, a mediano plazo volverán a ponerse en marcha rumbo al norte. La gente huye porque no tiene otra opción. En sus patrias los amenaza, en el mejor de los casos, la pobreza, pero también en muchas ocasiones la tortura, la muerte y la persecución de bandas criminales. México y otros países quieren resolver ese problema con un millonario plan de desarrollo para Centroamérica. Pero precisamente Estados Unidos, el mayor donante potencial, no muestra mucho interés. La principal explicación es que Trump quiere presentarse a la reelección en 2020. Y le sirven más las amenazas y movimientos de tropas que las inversiones a largo plazo. Se puede calificar esto de triste… o también de miserable.”

El muro de México

Sobre la amenaza estadounidense de aplicar aranceles punitivos contra México, el diario Tages-Anzeiger, de Zúrich, comenta: "El chantaje económico puesto en escena por el Gobierno estadounidense, el escarnio de la diplomacia y la infravaloración de las relaciones de buena vecindad tuvieron un efecto contundente. (…) En lugar de financiar el tan anunciado muro, el propio México se convierte en una especie de muro. Ese es el resultado de una decidida política de poder y es posiblemente un gran paso en el camino hacia la reelección de Trump. Pero quien condene al presidente estadounidense, debería tener conciencia de que el acuerdo de Europa con Turquía, al igual que el acuerdo del Gobierno italiano con los que detentan el poder en Libia, son exactamente lo mismo en lo medular: los problemas relacionados con la migración se externalizan. Se deja a otros hacer el trabajo, por sucio que sea”.

La biblia y el calefón

El periódico económico Handelsblatt, de Düsseldorf, plantea en un editorial que para Trump todo parece negociable: "Es típico. En cada disputa, Trump alcanza con su modelo de negociación mucho menos de lo que al comienzo había demandado en forma grandilocuente, pero gana puntos en algunos ámbitos. (…) Pero el éxito de Trump radica en que con cada pugna, impone a su contraparte su modo de pensar, en el sentido que asuntos que no están relacionados, se negocian en paquete. Leyes de asilo y protección de fronteras, contra niveles arancelarios y compra de productos agrarios estadounidenses, en el caso de México”.

