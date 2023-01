Prensa: exactor porno Ron Jeremy sufre demencia y no será enjuiciado

Cultura de la cancelación: famosos en el ojo del huracán

Kevin Spacey: aluvión de acusaciones

En el curso de la campaña #MeToo, Kevin Spacey fue acusado de abuso sexual. Otro actor dijo que Spacey se había aprovechado de él cuando era menor de edad, un incidente que la estrella de House of Cards decía no recordar. Luego llegaron testimonios y demandas de otras presuntas víctimas. Desde entonces, Spacey ha evitado a la prensa y Netflix lo sacó de House of Cards.