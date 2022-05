Prensa en alemán: un criptodesastre y dos elecciones en América Latina

La fuerte caída del bitcoin da pie al rotativo muniqués Süddeutsche Zeitung para publicar un artículo sobre la situación salvadoreña:

"Expertos advierten que El Salvador podría caer pronto en bancarrota. Desde hace tiempo, las finanzas no son de color de rosa: a un Gobierno proclive a gastar, se suman la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero a eso se agrega también otro punto, totalmente incalculable: el bitcoin, el valor de la criptomoneda y últimamente, sobre todo, su depreciación.

El curso del bitcoin cae desde hace meses. Para los inversionistas es un fastidio. Para El Salvador, un problema enorme. Porque en el pasado mes de junio, el presidente Nayib Bukele declaró el bitcoin moneda de curso legal. En teoría, quien quiera puede pagar hoy bienes y servicios con la moneda virtual, desde la cuenta del médico hasta la del supermercado o los impuestos. Algo único en el mundo.

Sin embargo, con unas pocas excepciones, el bitcoin apenas se ha impuesto en la práctica en El Salvador. Incluso en el centro de la capital, los comerciantes no aceptan criptomonedas y en el campo mucha gente batalla de todos modos con la falta de conexión a internet o incluso de electricidad. Nayib Bukele no cejó, no obstante, en su experimento. (…)

No se sabe con precisión cuál es la cantidad de bitcoins que hay en las arcas fiscales salvadoreñas. El Gobierno y el Banco Central no entregan cifras; solo a partir de tweets del presidente se puede calcular que deberían ser aproximadamente unos 2.300. Durante un tiempo, no fue un mal negocio: poco después de que Bukele comenzara a comprar bitcoins a mediados del año pasado, la criptomoneda subió vertiginosamente. Pero ya entonces hubo críticas. El FMI advirtió de "considerables riesgos”. Cuando el curso del bitcoin comenzó a caer a fines de año y Bukele gobernó de forma cada vez más autoritaria, las agencias de rating empezaron a rebajar su calificación. En consecuencia, al país le resulta cada vez más difícil conseguir dinero en el exterior. Tampoco lo puede imprimir. Desde que hace casi 20 años adoptó el dólar como moneda oficial de pago, ya no tiene moneda nacional".

Un exguerrillero, favorito en Colombia

Gustavo Petro podría convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, apunta otro artículo del Süddeutsche Zeitung, indicando que el exguerrillero es considerado el candidato con más posibilidades para laselecciones del 29 de mayo:

"Durante décadas, el país fue gobernado por políticos más o menos conservadores. Los candidatos de izquierda caían rápidamente bajo la sospecha de estar relacionados con la guerrilla. Cuando Gustavo Petro se presentó por primera vez como candidato presidencial, en 2010, quedó en un cuarto lugar. Ni siquiera una décima parte del electorado le dio su voto. Pero, en 2018, en su segundo intento, ya se había firmado el acuerdo de paz del Gobierno con las FARC. La confianza del electorado en los candidatos de izquierda creció. Y así, esta vez, Petro pasó por lo menos al balotaje.

Francia Márquez y Gustavo Petro: la dupla electoral del Pacto Histórico.

Si se da crédito a las ultimas encuestas, parece que Petro, efectivamente, podría ganar ahora los comicios. Sería un cambio histórico: Petro sería el primer presidente decididamente izquierdista de su país. Críticos de sectores conservadores advierten que, con él, Colombia podría transformarse en una segunda Venezuela.

En Latinoamérica, el régimen socialista de Venezuela sirve a políticos conservadores como herramienta para asustar cuando hay elecciones ad portas y candidatos izquierdistas con perspectivas de éxito. Así ocurrió en Chile, donde el exlíder estudiantil Gabriel Boric fue elegido presidente en 2021. Pero, en ambos casos, la realidad es muy diferente: como Boric, en Chile, también Petro, en Colombia, es todo menos un revolucionario. (…) Desde las elecciones presidenciales de 2018, cerca de cuatro millones de jóvenes colombianos tendrán por primera vez derecho a voto. Y, al parecer, muchos de ellos votarán por Petro”.

Lula versus Bolsonaro

El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica, por su parte, un artículo a las próximas elecciones de Brasil, y hace notar que el país está más dividido que nunca:

"Brasil se encuentra ante comicios especiales. Los dos candidatos con más posibilidades son rechazados vehementemente por una parte de la población. Quien quiere a Lula, desea impedir a toda costa un triunfo de Bolsonaro, y viceversa. De acuerdo con encuestas actuales, un 41 por ciento de los brasileños votaría por Lula y un 32 por ciento por Bolsonaro. "No se puede esperar un debate de ideas, sino más bien una acalorada confrontación”, indicó Cesar Cunha Campos, quien dirige la sección europea de la Fundación Getulio Vargas. (…)

Jair Bolsonaro y Luiz Inacio "Lula" da Silva.

Es indudable que a la Unión Europea le resultaría más fácil tratar con Lula que con el fatuo Bolsonaro. Pero, probablemente, las posiciones de Lula no solo causen agrado a los europeos: él atribuye corresponsabilidad a los ucranianos por la guerra y se muestra a favor de mantener abiertos todos los canales de diálogo con Moscú”.

(ms)