Prensa en alemán: tsunami de basura guatemalteca en Honduras

Un tsunami de basura

El Tagesspiegel publica una nota sobre la desesperación de los habitantes hondureños de Omoa, ciudad que desde hace semanas recibe por mar toneladas no deseadas de residuos de la vecina Guatemala: "A los habitantes de la ciudad portuaria hondureña de Omoa les gustaría poder prescindir de todo lo que desde hace semanas está llegando a sus playas. Se trata de un inacabable tsunami de basura. Proviene del país vecino de Guatemala, y llega a través del río Motagua, en cuyas orillas hay cientos, si no miles, de pequeños vertederos ilegales que permanentemente vomitan residuos. La dimensión es aterradora. En una primera acción de limpieza, los hondureños liberaron la playa de docenas de toneladas de basura. Pero el sucio y maloliente flujo de plásticos, ropa, artículos de higiene usados y restos de comida no cesa. Esta semana llegó un nuevo cargamento. Otra vez, cientos de toneladas derramadas en el río, que discurre a lo largo de 500 kilómetros, primero por Guatemala hasta el mar caribeño. Desde allí, la contaminante, apestosa y blanda masa llega hasta las playas de Omoa. Las cantidades de basura son tan grandes, que los habitantes aseguran que se ha formado una isla artificial de plástico en la isla hondureña de Roatán.(…)

Aparte de la insuficiente eliminación de residuos en Guatemala, el cambio climático tiene algo que ver con este problema. "Solo en las dos primeras semanas hemos recogido más de 60 toneladas de basura", dijo el Ministerio de Medioambiente guatemalteco. "Pero las fuertes lluvias han incrementado las cantidades de residuos que llegan al río". Ciertamente, las tormentas tropicales han descargado toneladas de agua de lluvia sobre Centroamérica en las últimas semanas. En algunas regiones, mucho más de lo habitual. Una vez en el suelo, arrastran los residuos de los vertederos ilegales hacia el río. Desde ahí, hasta el mar y, al final de la cadena de "distribución", se encuentran los desesperados habitantes de Omoa."

El avance de las autocracias

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung pone el foco esta semana en la elección de China, Rusia y Cuba para ocupar tres asientos de los 47 que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: "China, Rusia o Cuba no son precisamente países conocidos por su ejemplaridad en cuestiones de derechos humanos. Suelen recibir periódicamente críticas de organizaciones de derechos humanos. Pero estos tres países fueron escogidos el pasado martes (13.10.2020) por la Asamblea General de la ONU en Nueva York para ocupar un asiento durante los próximos tres años en el Consejo de Derechos Humanos. En principio, se trata de algo rutinario, porque cada año se renueva un tercio de los 47 asientos. Algunas regiones tienen derecho a un determinado número de representantes.

Una resolución de 2006 estipula que, en la elección de los países para el Consejo de Derechos Humanos, los miembros de la ONU deben tener en cuenta cómo los candidatos protegen y promueven los derechos humanos. Esa es una formulación muy vaga. 'Siempre ha estado claro que no todos los países del Consejo implementarán los derechos humanos de la misma manera. La composición del Consejo refleja las realidades geopolíticas', dice Michael Ineichen, de Amnistía Internacional. Olaf Wientzek, de la Fundación Konrad Adenauer, ve la situación de forma parecida: 'En líneas generales, un tercio de los países del mundo son democracias, otro tercio son autocracias y el resto se encuentra a medio camino. Está claro que no hay ningún Consejo de Derechos Humanos perfecto'."

Venezuela: elecciones hacia un callejón sin salida

El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung se ocupó en los últimos días sobre las elecciones en Venezuela. "Ahora ya tiene Nicolás Maduro la forma de poner también bajo su control la última institución democrática del país. El intento por parte de la oposición, con la mediación de la UE, de retrasar las elecciones parlamentarias previstas para diciembre, con el fin de conseguir condiciones mejores para una elección justa y transparente, ha fracasado. El Ministerio de Exteriores venezolano dijo en un reciente comunicado que el Gobierno lamenta la 'posición sesgada' de la UE hacia las elecciones y que no tolerará ningún tipo de injerencia en forma de 'catálogo de condicionamientos'. Venezuela había invitado a las Naciones Unidas y a la UE a enviar observación electoral. La UE insistía en que eso solo era posible si se creaban mejores condiciones para la celebración de los comicios. Una misión de tres personasestuvo hace poco en Venezuela por encargo del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell para negociar con el Gobierno y los otros partidos. Sin éxito. (cp)