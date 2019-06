Prensa en alemán: tres problemas, y todos tienen que ver con Trump

Handelsblatt: El precio humano de la política migratoria de Trump

"La reciente imagen de un padre y su hija, migrantes salvadoreños ahogados en el Río Bravo, es símbolo del fracaso de décadas de la política de inmigración de Estados Unidos y de la feroz actitud de Donald Trump contra los refugiados.

Oficialmente, 283 migrantes murieron en 2018 en la frontera de 3.000 kilómetros entre EE. UU. y México, aún no hay cifras de muertos del año en curso. Trump ha puesto la lucha contra los inmigrantes ilegales en el centro de su presidencia, independientemente de si algunas de las personas pueden justificar o no su solicitud de asilo.

El presidente de Estados Unidos ha declarado una emergencia nacional para poder usar fondos extraordinarios de los ministerios de Defensa y Finanzas en la construcción de un muro fronterizo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está presionando para obtener apoyo para un plan económico en América Central, pero la reacción de Estados Unidos ha sido el recorte del presupuesto de cooperación al desarrollo.

Dado que Trump introdujo una política de inmigración de "tolerancia cero" en 2018, cualquier persona que ingrese ilegalmente a Estados Unidos puede ser enjuiciada. Como resultado, miles de niños migrantes fueron separados de sus padres. Los demócratas estadounidenses quieren poner el emocional tema en el centro de la campaña electoral. El precandidato presidencial Beto O'Rourke ha responsabilizado directamente a Trump de las muertes.

Si bien muchas de las actuales medidas en las que se basa el gobierno de Trump ya habían sido diseñadas antes de su mandato, tanto Obama como George W. Bush fracasaron en la introducción e implementación de una reforma migratoria. Pero Trump presiona para que se deporte a tantas personas como sea posible.

Lo cierto es que el número de refugiados está disminuyendo. Sin embargo, la situación es dramática. En mayo, más de 100.000 inmigrantes cruzaron la frontera. Muchos de ellos provienen de países en crisis como Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela”.

Neue Zürcher Zeitung: Rusia redujo su presencia militar en Venezuela

"¿Se desvaneció la repetición de la crisis de Cuba en suelo venezolano? La reducción del personal militar y de defensa rusos en Venezuela tiene un cierto valor simbólico. Su presencia en Venezuela había sido justificada con trabajos de mantenimiento en tecnología militar y el entrenamiento de soldados venezolanos.

Numerosos comentaristas vieron en la presencia del Ejército ruso en Venezuela como un disparo de advertencia hacia el discurso de Estados Unidos, que parecía estar a punto de intervenir militarmente en la lucha por el poder venezolano entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. En Moscú, hubo incluso algunos exaltados que propusieron actuar como durante la crisis cubana de 1962 y estacionar allí cohetes en Venezuela.

Los estadounidenses temían que los rusos pudieran abrir bases militares, como en Siria. Sin embargo, todo indica que la situación política global de estos días llevó a Moscú a reducir las tensiones. Este viernes (28.06.2019) durante la reunión del G20, Trump y Putin quieren reunirse en Osaka. A pesar de la política errática de Washington frente a Rusia, Moscú aún trata de encontrar un lenguaje común con Trump. Irán está ahora en el centro de la preocupación".

Süddeutsche Zeitung: La demanda de cocaína alienta la producción

"Según el último informe de Naciones Unidas sobre las drogas, la producción mundial de cocaína ha alcanzado un nivel histórico. En 2017 se produjeron 1976 toneladas, un increíble incremento del 25% con respecto al año anterior.

El Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones, que examina regularmente las aguas residuales de muchas ciudades europeas en busca de muestras de cocaína, ha detectado niveles crecientes desde 2015 en casi todos los países europeos. Esto es una muestra de que el consumo está aumentando.

La razón más importante para este alud de cocaína es que los cultivos de la planta de coca en Colombia han crecido con fuerza durante los últimos años. Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume en todo el mundo. En 2017, los campos de coca crecieron un 17%.

Pero también es cierto que la oferta de cocaína no explotaría si no fuera por la gran demanda. El motor del comercio internacional de cocaína no son los productores en Colombia, sino los consumidores en los países ricos e industrializados”.

