Prensa en alemán: “¿Podrá Sheinbaum renovar México?”

El periódico alemán Der Tagesspiegel enuncia los numerosos desafíos que enfrenta la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, preguntando si podrá cambiar su situación sociopolítica:

"Claudia Sheinbaum puede lograr mucho en México si rompe con la ideología y la polarización de su predecesor, López Obrador, y opta por un camino más pragmático. México necesita consenso en lugar de confrontación. Entre otras cosas, debe solucionar la crisis económica.

La reforma judicial recientemente aprobada, según la cual todos los jueces serán elegidos directamente por la población, ha hecho que el país sea menos atractivo para las inversiones. Podría dar acceso a la justicia a criminales que ya influyen en gran parte de las instituciones de México.

Sheinbaum debe volver a ofrecer seguridad a los inversores y buscar una cooperación constructiva con Estados Unidos. Sólo entonces podrá recuperarse la economía. Otro desafío es la crisis de seguridad: Sheinbaum tiene que proteger a la población de la violencia de los cárteles de la droga. Su estrategia: tomar decisiones utilizando inteligencia y datos. Esto ya funcionó bien cuando ella era jefa de gobierno en la Ciudad de México. (…).

En principio, Sheinbaum se ha comprometido a continuar con el proyecto político de su antecesor. Pero su gobierno enfrenta grandes retos. Durante el mandato de López Obrador hubo más de 200.000 homicidios y feminicidios. Hay luchas de poder entre los cárteles de la droga. El país también está muy endeudado y el sistema de salud es inadecuado. Sheinbaum sólo podrá sacar a México adelante si rompe con la figura de su antecesor y su polarización, rechazo al diálogo con la oposición y denigración de los medios independientes. (…)”.

Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, junto a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Imagen: Eduardo Verdugo/AP Photo/picture alliance

"Con la mirada hacia el norte”

El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung se centra en los problemas causados por la política migratoria de México y Estados Unidos, y las relaciones con ese país, su socio comercial más importante:

"El poder político sigue teniéndolo López Obrador y su partido Morena, que ahora controla el Congreso y también está tratando de ampliar su influencia en el Poder Judicial con una reforma judicial aprobada el mes pasado.

López Obrador le ha dejado a su sucesora muchos problemas sin resolver. Uno de ellos es la cuestión migratoria, que también es crucial para las relaciones con Estados Unidos. López Obrador, quien inicialmente apoyó una política de migración humanitaria, rápidamente cambió su postura después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles si el gobierno mexicano no tomaba medidas para frenar la migración. Luego, México militarizó su protección fronteriza y se puso a disposición como sala de espera para los migrantes, lo que hoy plantea problemas crecientes para el país.

La política migratoria de Sheinbaum también tendrá que estar alineada con los lineamientos y políticas de Washington. Lo que suceda dependerá del resultado de las elecciones en el país vecino del norte. Las relaciones con Estados Unidos determinarán el éxito o el fracaso de la nueva presidenta. (…)”.

Claudia Sheinbaum, en el Zócalo, recibe el bastón de mando de los pueblos originarios de México. Imagen: Juan Carlos Rojas/picture alliance

"Los dictadores son bienvenidos, pero el rey no”

El matutino suizo Neue Zürcher Zeitung se enfoca en la no invitación del rey Felipe VI de España a la toma de posesión del mando de Claudia Sheinbaum:

"Sheinbaum justificó la no invitación diciendo que la corte española no había respondido a la solicitud de López Obrador en 2019 de disculparse por la violencia cometida contra los indígenas durante la conquista de México, hace 500 años. Según los expertos, varios millones de indígenas murieron como consecuencia de la violencia y las enfermedades introducidas por los españoles. López Obrador apoyó la decisión de su sucesora de no invitar al rey y calificó de arrogante a la monarquía española.

El gobierno español reaccionó contundentemente. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró personalmente decepcionado; ve a México como una nación hermana y ambos países tienen gobiernos progresistas. La no invitación del rey le pareció inaceptable. España decidió no enviar delegación a la toma de posesión de Sheinbaum.

Mientras Felipe VI no respondió a la carta de López Obrador, su gobierno le respondió con ironía. El gobierno de Sánchez dijo que no pedirán disculpas: "Tampoco pediremos las disculpas de la República Francesa por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España. Y ni siquiera los franceses se disculparán ante los italianos por la conquista de Galia por parte de Julio César".

La lista de invitados de Sheinbaum para su toma de posesión ha generado críticas tanto en México como a nivel internacional. Además de al presidente ruso, Vladimir Putin, Sheinbaum también invitó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quienes recientemente llamaron la atención por elecciones manipuladas y represión brutal de la oposición”.

(ers)