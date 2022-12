Prensa en alemán: Perú necesita un “reset” político

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung señala: "Probablemente Dina Boluarte no hubiera siquiera soñado hasta hace poco con convertirse en la primera presidenta de Perú. Y, de seguro, no en estas circunstancias. (…) Desde hace años, la política peruana se ocupa más de sí misma que de los problemas de la población. Un presidente tras otro fracasó en el intento de forjar mayorías estables en un Congreso fragmentado, y en su mayor parte oportunista, que apenas tiene todavía respaldo en la ciudadanía”.

Barriendo los escombros

El rotativo Tagesspiegel apunta que Dina Boluarte "debe ahora sacar a su país de una de sus crisis más profundas. Ella posee lo que le faltó a Castillo en sus 17 caóticos meses de gobierno: un mínimo de modales y profesionalismo. (…) Perú se encuentra una vez más ante una encrucijada. Pero, por primera vez, con una mujer al timón. Ella tendrá que barrer los escombros”.

La nueva presidenta, bajo presión

El periódico suizo Neue Zürcher Zeitung duda que Dina Boluarte pueda mantenerse largo tiempo en el cargo, y argumenta: "No tiene el respaldo de un partido, ni del electorado que en su momento la eligió como vicepresidenta, y ni siquiera en el Congreso dispone de poder. Y ahora enfrenta además protestas callejeras en las que se ha recurrido a la violencia. (…)

Dina Boluarte está ante una tarea casi imposible. Con su designación, el Congreso condenó rápida y claramente los planes autoritarios de Pedro Castillo de tomar el poder. Pero en los Andes y en los sectores periféricos pobres de grandes ciudades como Lima, la gente lo ve distinto: siguen respaldando al exmaestro rural que gobernó Perú desde mediados del año pasado no solo en forma incompetente sino, como sospecha la Justicia, también de manera cada vez más corrupta”.

Una desconocida

El matutino muniqués Süddeutsche Zeitung publica un perfil de Dina Boluarte, haciendo notar su falta de trayectoria política: "El país sudamericano se hunde cada vez más políticamente en una ciénaga de nepotismo, sobornos y guerras de trincheras. Muchos peruanos han perdido desde hace tiempo la confianza en los partidos y la política. En las elecciones de hace aproximadamente un año y medio, ganó Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista que era hasta entonces tan desconocido, que algunas agencias de noticias ni siquiera tenían una foto suya. Con él fue juramentada en 2021 Dina Boluarte, como vicepresidenta. Tampoco su nombre era conocido para casi nadie en Perú: Dina Boluarte nunca había tenido un cargo político ni ganado unas elecciones, y de pronto era la vicepresidenta. Un ascenso sorprendente, incluso para la inestable política peruana”.

Urgen reformas

El rotativo alemán Tageszeitung apunta: "En Sudamérica no es inusual que advenedizos sean elegidos en altos cargos. Algunos aprenden rápido cómo sobrevivir políticamente, pese a la falta de experiencia. Pedro Castillo no se cuenta entre ellos. El maestro rural de Tacabamba representaba para muchos la esperanza de que un hombre del pueblo, no contaminado por la política, pudiera desbaratar el entramado político de favores, corrupto y elitista. La esperanza se vio defraudada. Castillo fue un mal presidente. En lugar de sacar adelante las urgentemente necesarias reformas, gobernó con la tradicional política clientelista y cayó bajo sospecha de corrupción. El Congreso, que fue su enconado enemigo, salió por ahora victorioso de esta lucha de poder. Pero la mayoría de los parlamentarios no son ni un ápice mejor (…)

Perú necesitaría un reinicio político con reformas del derecho electoral y el financiamiento de partidos, con nuevos rostros. Pero no los hay a la vista. Es más probable que la crisis se agudice aún más”.

