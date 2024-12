Prensa en alemán: Milei, la "historia de éxito del año"

El líder del partido liberal alemán FDP, Christian Lindner, afirma que Alemania debería tomar ejemplo del presidente argentino Javier Milei. No es una buena idea, opina el diario Die Zeit: "Argentina no es comparable a Alemania. Así lo demuestra ya solo el producto interior bruto per cápita, es decir, la renta media anual de un habitante. En Alemania equivale a 50.795 dólares estadounidenses, en Argentina a 10.658 dólares. ¿Y Christian Lindner exige seriamente en una tertulia que nos atrevamos ser más como Javier Milei? ¿Aprender de Argentina significa aprender a ganar?

Por favor, ¡no! Esta exigencia es una muestra de la falta de ideas de la política alemana. En lugar de diseñar un programa para Alemania que aborde con precisión los problemas del país, Lindner mira a Sudamérica y toma ejemplo de un reformista brutal libertario.

Si realmente importáramos las ideas de Milei, estaríamos trayendo al país recetas para problemas que ni existen aquí - y las recetas ni siquiera son nuevas. Lo que Milei está aplicando actualmente - recorte del gasto público, privatización de empresas públicas, despido de funcionarios - es similar a la política argentina de los años noventa, cuando hubo que sofocar la inflación extrema. El experimento acabó en la quiebra del Estado y en batallas en las calles".

¿Es Javier Milei un nuevo Ludwig Erhard?

El diario alemán Die Welt difiere: "De hecho, las reformas de Milei están mostrando los primeros signos de éxito: la inflación está bajando drásticamente, la oferta de viviendas está aumentando y recientemente ha habido estadísticas alentadoras sobre el crecimiento económico - aunque después de una fuerte recesión económica, durante la cual la tasa de pobreza, que ya era muy alta, en torno al 45%, ha subido aún más hasta superar el 50%. No es de extrañar, pues, que los escépticos de la reforma hayan condenado ruidosamente el llamamiento de Christian Lindner a un mayor vigor al estilo Milei.

Pero los escépticos se equivocan. Para reconocerlo, necesitamos una visión diferenciada que trate a Milei adecuadamente: como un político liberal económico y financiero, por un lado, y como un retórico reaccionario y populista, por otro. La primera de sus dos caras es digna de discusión para nosotros, la otra es inaceptable.

El programa de estabilidad y crecimiento de Milei es clásicamente liberal. De hecho, podría tener su origen en gran medida en Ludwig Erhard, que en 1948, junto con las potencias ocupantes, no sólo impuso a Alemania Occidental una reforma monetaria con dinero estable a partir de entonces, sino también una liberalización integral de los precios."

"La historia de éxito del año"

El diario económico Handelsblatt subraya: "El balance de Milei al cabo de un año es impresionante: Ha reducido la inflación, equilibrado el presupuesto estatal e introducido una amplia desregulación para aumentar la baja productividad de la economía y la administración pública.

Así que el comienzo ha sido notable. Muchos esperaban que el economista, a menudo agresivo, sólo durara unos meses en el cargo.

Ahora el gobierno debe continuar con su programa de reformas. A corto plazo, hay algunos problemas acuciantes que resolver. Argentina se ha convertido en el país más caro de Sudamérica. Esto pone en peligro la industria, que apenas es competitiva frente a sus rivales extranjeros. Además, deben crearse rápidamente nuevos puestos de trabajo para aumentar el poder adquisitivo de la población.

Una Argentina estable es importante para Sudamérica. Las numerosas crisis de los últimos años han hecho olvidar que el país es la segunda economía del continente. Una Argentina sin liderazgo y caótica, como ha sido el caso en los últimos años, es un lastre para Sudamérica como lugar de negocios y socio comercial.

Esto también es importante para nosotros. Alemania no sólo mantiene estrechas relaciones políticas y económicas con Argentina. Una Argentina estable también refuerza la importancia del Mercosur, si el país más importante de la comunidad económica después de Brasil vuelve a atraer inversiones y atención."

