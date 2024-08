Prensa en alemán: "Maduro ya no es un presidente legítimo"

El matutino suizo Neue Zürcher Zeitung publica un comentario sobre lo que califica de "fraude electoral" en Venezuela: "Tanto dentro como fuera del país, el dictador está más aislado que antes de las elecciones. Pero todavía tiene un as para mantenerse en el poder. Después de más de tres semanas de los comicios presidenciales en Venezuela, la situación parece haberse tranquilizado. El dictador Nicolás Maduro está firme en su silla tras haber robado las elecciones. Una ola de represión sin precedente apenas deja por el momento margen de acción a la oposición. (…)

No obstante, la situación se ha vuelto más precaria para Maduro. La ola de represión demuestra que el presidente está nervioso. La elección tiene repercusiones tanto en el interior como a nivel regional. Por primera vez también electores de los barrios pobres, conocidos como bastiones de Maduro, se pasaron masivamente a la oposición. Incluso observadores electorales de oposición se mostraron sorprendidos por las dimensiones de este fenómeno.

Para la gran mayoría de las venezolanas y venezolanos, ahora es evidente y comprobable que Maduro ya no es un presidente legítimo. (…)

¿Se puede esperar un pronto fin del régimen de Maduro? Como lo evidencia el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, a veces autócratas que han perdido ampliamente el respaldo del pueblo pueden mantenerse todavía por años en el poder. Utilizan sin escrúpulos un brutal aparato represivo para conservarlo".

Más que una crisis

"País rico, muy pobre": así titula el periódico Süddeutsche Zeitung, de Múnich, un artículo dedicado a Venezuela. "La apreciación de la situación venezolana que entregó el lunes Josep Borrell, encargado de la política exterior de la Unión Europea, fue por una parte una perentoria advertencia y, por otra, todo lo contrario de una exageración.

Hace más de tres semanas se celebraron elecciones en el país sudamericano. Todas las encuestas serias predecían un claro triunfo de la oposición. Aún así, finalmente fue proclamado ganador Maduro, el jefe de Estado que gobierna el país desde hace más de una década con mano de hierro.

No se presentaron pruebas y Borrell advirtió que, mientras eso sea así, la comunidad internacional no puede reconocer el resultado: 'Venezuela podría caer en una grave crisis'. Eso no es equivocado, pero es minimizar las cosas. Porque el país está desde hace tiempo en una crisis, política y también económica".

Elon Musk vs. Brasil

El semanario Die Zeit dedica esta vez un artículo a la pugna de Elon Musk con Brasil, y apunta: "Uno ya casi se ha acostumbrado a que el hombre más rico del mundo insulte con palabras agrias a políticos que no comparten sus convicciones. (…) Pero en Brasil esto ha llegado a tal punto que podrían definirse en este caso un par de cuestiones básicas sobre la regulación de internet. Por ejemplo, ¿cuánto poder tiene todavía un país frente a alguien como Musk?

Bolsonaro y Musk, en mayo de 2022. Imagen: Cleverson Oliveira/AP Photo/picture alliance

En Brasil, el blanco de las iras de Musk no es un político, sino un juez de la Corte Suprema, llamado Alexandre de Moraes. El empresario del área tecnológica protesta desde hace meses contra disposiciones del magistrado, de acuerdo con las cuales su red social X debe bloquear una serie de cuentas porque, según el fallo de Moraes, difunden fake news. (…)

Cuando el juez amenazó a continuación con fuertes multas e incluso con penas de cárcel contra representantes de X en Brasil, la empresa cerró el fin de semana: declaró que cesaba sus operaciones en el país, que al parecer ocupaban últimamente a unos 40 empleados. Con motivo de esta decisión, Elon Musk, que ya había calificado previamente a Moraes como un 'brutal dictador' y una 'vergüenza', comparó al juez con el malvado de Harry Potter, Voldemort.

Difícilmente se pueda entender esta escalada sin dar un vistazo a la historia reciente de Brasil. La lucha contra las fake news se libra allí con especial dureza, lo que obedece a que la democracia brasileña estuvo hace poco al borde del abismo. La Corte Suprema y el máximo organismo electoral reclamaron amplias atribuciones censoras después de que el ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro encargara a cientos de expertos en propaganda conducir al engaño al electorado en redes sociales con informaciones falsas".

(rml)