Prensa en alemán: "Lula corteja a Maduro"

"Finalmente, debía ser un triunfo de la política exterior: después de siete viajes al extranjero desde que asumió el cargo el 1º de enero, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quiso demostrar que es el líder regional indiscutible en América del Sur . Para ello, invitó a los presidentes de la región a la capital, Brasilia. (…) Pero el ambiente era tenso desde el principio porque Lula no había informado a sus colegas con anticipación que invitaría a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela", comenta el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung.

"Lula corteja a Maduro", titula el diario y agrega: "Debido a su fraude electoral de 2019, Venezuela está en la lista de sanciones de Estados Unidos. Washington incluso puso una recompensa internacional por narcotráfico por la cabeza del dictador. Sin embargo, esa no sería una razón para que los presidentes sudamericanos no vieran a su par de Venezuela en una cumbre conjunta. Los gobernantes de Cuba también pueden aparecer regularmente en los foros de América Latina.

Pero Lula preparó una recepción de gala para su camarada de Venezuela. No se limitó a restablecer oficialmente los lazos con Venezuela, que su antecesor populista de derecha había dejado en suspenso. (…) Lula fue mucho más complaciente con Maduro. Lo declaró demócrata. Dijo que la supuesta dictadura en Venezuela bajo Maduro es una narrativa porque a otro país no le gusta. Que no podía creer que no hubiera democracia en Venezuela.

Las sanciones de Estados Unidos y Europa contra Venezuela son peores que cualquier guerra contra el país, afirmó Lula. Por la expresión de asombro de Maduro durante el discurso de Lula en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pudo entrever que el propio mandatario venezolano apenas podía creer el trato preferencial que Lula le brindaba.

Al día siguiente, quedó claro que, con su visión de Venezuela, Lula estaba solo en la región. El primero en contradecirlo abiertamente fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dijo que no es una falsa narrativa la que existe sobre Venezuela. No hay que engañarse. Hay diferentes definiciones de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos, a la democracia, señaló.

Gabriel Boric, el presidente chileno, dijo que 'no es una construcción narrativa, es la realidad, y es seria'. Gustavo Petro, el presidente izquierdista de Colombia, que desde un principio había apostado por una política de apaciguamiento con la vecina Venezuela, tampoco respaldó a Lula (…).

Lula también sufrió una grave derrota en otro frente: con la reunión quería revivir la alianza regional Unasur, que él y otros presidentes de izquierda fundaron en 2008. En lugar de once, ahora hay siete Estados en la alianza de izquierda. Durante la era conservadora en América del Sur, hace cinco años, Perú, Brasil, Paraguay y Chile la abandonaron.

Pero también en ese punto, los presidentes se distanciaron: Boric, Lacalle y Petro declararon que la región no necesita otra institución dirigida ideológicamente, sino que debe trabajar específicamente en la integración. De la reactivación de Unasur planeada por Lula sólo quedó un 'consenso de Brasilia'. El intento de Lula de lanzar la idea de una moneda común en América del Sur no encontró respuesta.

El resultado del encuentro, en el que jugaba de local, no pudo ser peor para Lula".

"Un instrumento para el genocidio"

Un nuevo proyecto de ley que limita la protección de territorios habitados por pueblos indígenas es tematizada en el periódico Die Welt: "La Cámara de diputados de Brasil ha aprobado una ley, que es criticada por el Gobierno de izquierda como instrumento para el genocidio, para limitar la protección de territorios para los pueblos originarios. (…) La aprobación en la Cámara de Diputados fue interpretada como un fracaso del Gobierno. Ahora, el texto deberá pasar por el Senado para su aprobación, antes de ser presentado al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aún puede vetarlo.

La ley establece que sólo las tierras habitadas por pueblos indígenas el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988, pueden ser designadas como área protegida. Los críticos se quejan de que los pueblos indígenas ya no podrán recuperar las áreas tribales de las que fueron expulsados anteriormente.

Además, invasores que tendrían que devolver tierras indígenas podrían reclamar una compensación. Asimismo, en el futuro, podría haber una base legal para contactar a los pueblos indígenas aislados, por ejemplo, para 'hacer cumplir las medidas gubernamentales de beneficio público'. La ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, criticó la iniciativa legislativa: 'El proyecto constituye un genocidio lícito porque afecta directamente a pueblos aislados. Permite el acceso de terceros a zonas habitadas por personas que no han tenido ningún contacto con la sociedad', dijo.

Termina la Cumbre de Presidentes Sudamericanos

