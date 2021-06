Prensa en alemán: Elecciones sangrientas en México y extremas en Perú

"Los candidatos de los cárteles”, fue como tituló el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) su análisis sobre las elecciones de este domingo en México, donde, según el medio, los políticos no suelen representar al pueblo, sino a las bandas criminales, y aquellos que no lo aceptan se enfrentan a la muerte. Esta no solo es la elección más grande que vive México, sino también una de las más sangrientas: "José Alberto Alonso hubiese sido una víctima mortal más, pero escapó con heridas leves. El candidato a la alcaldía de Acapulco conducía su coche la semana pasada. De repente, vio a dos hombres en una motocicleta que lo golpearon y le dispararon. 'Sobrevivimos para contarlo', dijo luego Alonso a un canal de televisión en el hospital. Las bandas criminales estarían detrás de estos actos cobardes contra los políticos de todo el país. 'Están impidiendo que los mexicanos puedan votar libremente', agregó.

Esta elección es considerada la más grande, hasta ahora, en la historia de México. Están en juego más de 20.000 cargos a nivel local, regional y nacional, incluidos 500 escaños en la Cámara de Diputados y 15 gobernaciones. También es una elección de prueba para el presidente populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien con su partido Morena tiene actualmente mayoría absoluta en el Parlamento. También a nivel regional, el partido Morena se ha convertido en la fuerza política a derrotar, especialmente en las zonas más pobres del país, donde el presidente goza del mayor apoyo”.

Las elecciones del domingo 6 de junio en México son una prueba para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mesianismo incompatible con la democracia”

En esa misma línea, el periódico germano Die Welt publicó una columna de opinión, que sostiene que estas elecciones mexicanas son, en realidad, una especie de referéndum sobre el presidente López Obrador, que es cada vez más autocrático: "México, el mayor país hispanohablante del mundo, con 130 millones de habitantes, se prepara para una maratón electoral. En vista de las grandes diferencias regionales en este país, de cinco veces el tamaño de Alemania, cabría esperar un amplio abanico de fuerzas políticas diferentes. Pero, en realidad, estas elecciones se han reducido a un referéndum político sobre el presidente López Obrador.

Esto es exactamente lo que quería AMLO, que actúa según un claro esquema amigo-enemigo: o estás completamente a su favor o completamente en su contra. La interacción respetuosa con los adversarios políticos no es lo suyo. AMLO es un maestro de la pintura en blanco y negro, del sí o el no puntuales, de la confrontación irreconciliable. Le gusta afirmar que en realidad México no avanza a través de procesos electorales democráticos, sino solo a través de una movilización social permanente”.

"Elección de los extremos en Perú”

Por otro lado, el diario austriaco Wiener Zeitung destacó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, donde se enfrentan el revolucionario de izquierda Pedro Castillo y la populista de derecha Keiko Fujimori. Una polarización que reflejaría la frustración de la población con su clase política, en una semana en la que tras actualizar los datos de muertos por COVID-19, la trágica cifra se duplicó con creces:

"De repente, Perú está en los ojos del mundo, pero con una triste estadística. Esta semana, el país sudamericano ha más que duplicado el número oficial de muertes por coronavirus, hasta alcanzar las 180.000 víctimas de la pandemia. Esto coloca a Perú en el primer lugar a nivel mundial en las estadísticas per cápita de muertes. La razón es que las autoridades han cambiado la forma de contar. Al principio, solo se contabilizaban las muertes en las que se disponía de una prueba positiva, pero ahora también se han incluido en las estadísticas las muertes en las que se puede suponer una infección por coronavirus como 'probable' según los hallazgos clínicos.

El mal manejo de la pandemia y el comportamiento de la clase política han desencadenado la ira entre la población, que ha reforzado, al parecer, sobre todo a los extremos. Esto sale ahora a la luz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el domingo. Mientras que la populista de derecha neoliberal Keiko Fujimori era una cara conocida por ser la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, el revolucionario de izquierda Pedro Castillo, un maestro de escuela rural, ni siquiera tenía una cuenta de Twitter hasta hace poco.

Hay una gran desconfianza en la capacidad democrática de ambos candidatos. Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las iglesias en el país andino formularon un "Juramento por la democracia", que ambos candidatos han firmado públicamente”.

(er)