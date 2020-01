Prensa en alemán: El momento crítico de Guaidó

"Guaidó ha pasado de ser desafiador a ser desafiado”. Así describe el semanario alemán Der Freitag los últimos episodios de la difícil coyuntura institucional y política en Venezuela. El presidente interino, reconocido por más de cincuenta países -entre ellos Alemania-, vio como Luis Parra le disputaba el liderazgo de la Asamblea Nacional en una serie de caóticas jugadas cuya escenificación ha dado la vuelta al mundo, incluyendo la imagen de Guaidó en traje tratando de saltar la verja del parlamento venezolano.

Según la revista, "las elecciones legislativas previstas para este 2020 podrían perjudicar aún más a su prestigio”. Con un régimen aferrado al poder, la oposición venezolana parece fraccionarse cada vez más pese al apoyo de actores internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea para encontrar una salida democrática a la crisis de Venezuela.

"Guaidó no pudo cumplir con ninguna de sus promesas”, subraya el Frankfurter Allgemeine Zeitung. El diario de Fráncfort no se anda con reparos a la hora de señalar aquello en lo que el líder opositor, a su juicio, ha fracasado: "Todas las esperanzas se vieron decepcionadas”. Y no duda en afirmar que "Guaidó ya no tiene el poder para cambiar Venezuela, pese a que tenga el valor para intentarlo”.

Der Freitag, sin embargo, se mantiene algo más optimistas y se atreve con una receta: "Guaidó necesita más presencia mediática para escapar de su crisis de credibilidad”. ¿Le bastará con lavar su imagen?

Bolsonaro contra la "drag queen” más famosa de Brasil

Las polémicas declaraciones y políticas del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le han granjeado muchos detractores. Uno de Ellos es Pabllo Vittar, una "drag queen” y cantante brasileña que arrasa con sus actuaciones por todo el mundo. Pero la artista, pese a su fama y éxito global, está pagando un precio en casa por oponerse a la visión del mundo del mandatario.

Pabllo Vittar es una estrella de la música internet en todo el mundo, además de un ícono de los derechos LGBTI en América Latina

"Hay emisoras de radio que ya no ponen la canciones de Pabllo Vittar”, escribe Die Tageszeitung, con sede en Berlín. "Los insultos, los comentarios de odio y la desinformación forman parte del día a día de la drag queen”. Vittar, a quien le da igual que le hablen en masculino o en femenino, ha sido alabada por los críticos culturales de Estados Unidos, Europa y prácticamente toda Latinoamérica, acumula millones de visualizaciones en internet y se ha convertido en un icono global de la diversidad sexual y de género, informa el rotativo. Pero en su propio país cada vez son más los que lo consideran un enemigo de la patria, quizás porque representa todo lo contrario al controvertido Bolsonaro.

¿Cómo es ser la cara más visible del colectivo queer en un país que acumula más asesinatos de personas del colectivo LGBTI que ningún otro?, le pregunta el diario a la artista. "Es como matar a un león cada día”, responde Vittar.

Nuestro (único) hogar, en llamas

Un documental como llamada de auxilio. "En 2019 ardió la selva amazónica… Ahora arden los bosques de Australia”. El diario ecologista taz recogió esta semana el estreno del documental "S.O.S. Amazonas. Apocalipsis en la selva” , del cineasta Albert Knechtel, en la cadena francoalemana ARTE. La película de 54 minutos fue producida por la emisora alemana ZDF y pretende llamar la atención sobre la catástrofe ecológica y humanitaria que han supuestos los incendios en la Amazonía.

"Se trata de mucho más que el medio ambiente. Esto va de ocupación y beneficio, de la tierra”, dijo el autor al taz. "Sin la ayuda del negocio agrícola, Bolsonaro no hubiera ganado las elecciones”, añade. El objetivo del documental es apunta a los vínculos entre los intereses político-empresariales, por un lado, y la destrucción medioambiental y la violencia contra los pueblos indígenas, por otro.

Artículo de "Neues Deutschland" sobre la difunta escritora y feminista chilena Mónica Echeverría

Adiós a Mónica Echeverría

"Desde el 3 de enero, Mónica Echeverría ya no escribe”, escribió el Neues Deutschland, publicación berlinesa vinculada a la izquierda alemana. El diario se hacía así eco el pasado martes 14 de la muerte de Mónica Echeverría, fallecida el tercer día del año. "Dramaturga, escritora, activista por los derechos humanos y feminista”: Echeverría dejó su huella en la historia de Chile de muchas maneras, siempre guiada por el compromiso social y sin renunciar a ello para abrazar la creación artística.

Neues Deutschland se despide pues de una mujer que contribuyó a plantar las semillas de muchas de las luchas sociales de su país. Una mujer que abrazó con entusiasmo el proyecto del presidente Salvador Allende, pero que sobre todo se caracterizó por su capacidad para ser fiel a sí misma y a sus ideales. Por eso, subraya el diario, "Chile ha perdido a una crítica despierta e incómoda”. (ers)

