Prensa en alemán: Congreso en llamas en Guatemala y las dudas sobre el retorno de Cienfuegos a México

El Congreso en llamas en Guatemala

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung informa acerca de las protestas en Guatemala debido a la aprobación de un presupuesto récord, a pesar de la pobreza en el país, que afecta a más de la mitad de sus habitantes: "A más tardar cuando el Parlamento de Guatemala estaba literalmente en llamas, el sábado (21.11.2020) por la tarde, quedó claro que la situación era grave. Miles de personas habían estado protestando desde hacía horas en varias ciudades del país centroamericano, al principio de manera pacífica, pero luego el estado de ánimo en la calle cambió. En la capital, los manifestantes lograron ingresar al Congreso e iniciaron incendios, mientras otros arrojaban piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta. El desencadenante de las protestas masivas del sábado fue el presupuesto récord aprobado por el Parlamento. (…). Los parlamentarios aumentaron el presupuesto para 2021 -que preveía gastos por cerca de 12.800 millones de dólares, un 25% más que el del año anterior, una suma mucho mayor que el rendimiento económico del país; recortaron, entre otras cosas, los recursos para la educación, para los derechos humanos, el sistema de salud y los procedimientos penales. Mientras el presupuesto fue aprobado en tiempo récord, un huracán azotó partes del país. Los críticos reprocharon al Parlamento haber usado esa catástrofe natural para poder aprobar el controvertido presupuesto sin obstáculos. Pero a muchos de los congresistas les debe haber quedado claro que la gente hace mucho que está furiosa con la clase política y el élite guatemaltecas. Alejandro Giammattei prometió a la población bienestar y el fin de la corrupción y el nepotismo, pero, apenas después de doce meses de asumir el cargo, miles de guatemaltecos ya exigen su renuncia.”

Protestas en Guatemala contra el gobierno de Alejandro Giammattei. (24.11.2020).

Fuego en el Parlamento

También el diario alemán Neues Deutschland refleja lo sucedido en Guatemala en un comentario, desde otra óptica: "Fuego en el Parlamento, una manifestación de protesta con más de 10.000 participantes, contra la corrupción y la aprobación del presupuesto por parte del Parlamento; un vicepresidente que exige la dimisión del presidente, Alejandro Giammattei. En Guatemala se perfila una nueva crisis política.Sí, la historia se repite, ya que la corrupción es un flagelo en nuestra sociedad. El incendio del Parlamento, que causó conmoción internacional, podría, sin embargo, haber sido iniciado por provocadores. (…). Esas imágenes podrían haber sido armadas, y todo podría ser fingido, ya que también circulan fotos que muestran que en el Parlamento todo estaba listo para apagar las llamas. ¿Por qué? Eso, junto con la presencia de unidades especiales de la Policía, que también estaban presentes por todas partes, y no solo en y alrededor del Parlamento, torna extraño lo ocurrido. Se trata de detalles que parecen muy contradictorios. (…) Además, ¿tendrán consecuencias esas protestas? (…). Seguramente, una de ellas será un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Pero casi no hay esperanzas de que se produzcan cambios fundamentales.”

México: Cienfuegos en libertad, ¿por qué?

El rotativo suizo Neue Zürcher Zeitung se ocupa de la vuelta a la libertad del exministro mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos: "Estados Unidos entregó a la Justicia mexicana al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos. ¿Está la Justicia mexicana a la altura de eso? La lucha contra la corrupción en México está ante una prueba de fuego: la Fiscalía estadounidense retiró los cargos contra Cienfuegos y entregó el caso a su vecino al sur del Río Grande. La Justicia de EE. UU. también entregó material probatorio para que se siga el caso contra Cienfuegos en México y allí se pueda, si es adecuado, elevar una acusación contra él. Luego de cinco semanas en una cárcel de EE. UU., el general Cienfuegos, de 72 años, retornó a su país. (…). México está ahora entre dos frentes: por un lado, se ve obligado, como socio de EE. UU., a llevar a cabo el juicio contra Cienfuegos. Por otro lado, existe una complicidad entre el gobierno, la Justicia y el Ejército en la que nadie tiene interés en procesarlo. (…). Hasta el momento queda sin aclarar qué llevó a la sorpresiva liberación de Cienfuegos por parte de Estados Unidos. Lo cierto es que esta fue pactada entre ambos países. La detención del general por funcionarios de la DEA en Los Ángeles, en octubre, disgustó profundamente a las autoridades mexicanas, que vieron ese paso como una ruptura en la confianza entre ambas naciones. Pero cabe preguntarse por qué Estados Unidos, luego de haber realizado una investigación secreta sobre Cienfuegos, a espaldas de México, ahora ha pasado a confiar en que ese país llevará a cabo sus propias investigaciones al respecto. La fiscalía estadounidense acusó a Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero. Aunque México consideró su liberación como un éxito diplomático, allí muchos son escépticos de que se lo juzgue. Expertos y periodista, entre otros, temen que el regreso de Cienfuegos signifique que va a ser indultado.”

El exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos.

Bolsonaro en Brasil: "racismo importado”

El rotativo alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung se hace eco del asesinato a golpes de un hombre negro de Brasil: "El caso del afrobrasileño João Alberto Silveira Freitas recuerda al de George Floyd en Estados Unidos. Freitas ,de 40 años, salía con su mujer de un supermercado Carrefour en Porto Alegre cuando lo pararon dos guardias de seguridad, blancos, sin quedar claro aún por qué. Aparentemente, Freitas había tenido una discusión con un empleado del supermercado. Las grabaciones de video muestran cómo los guardias se lanzan sobre Freitas y lo golpean. Freitas pide por favor a los dos guardias que dejen de golpearlo porque no puede respirar. Finalmente, muere asfixiado.

Protestas en Brasil luego de que un hombre negro fuera muerto a golpes y por asfixia por guardias de seguridad de un supermercado Carrefour.

Los guardias fueron detenidos, así como la jefa de seguridad del supermercado, que estaba parada junto a ellos, filmando la escena. (…). El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, guardó silencio al principio, y el vicepresidente, Hamilton Mourão, dijo al respecto que, para él, en Brasil no existe el racismo: "Eso es algo que quieren importar, el racismo no existe aquí”. Más tarde, Bolsonaro se expresó en esa misma tónica, diciendo que quien abra en Brasil un debate sobre el racismo quiere "dividir al país y propagar el odio”. (…). Esas declaraciones provocaron consternación, tanto en la cumbre virtual del G20, en la que participaba Bolsonaro, como en Brasil. Se necesita estar muy alejado de la realidad para definir al racismo en Brasil como un juego político o, peor aún, como una conspiración. El racismo individual, que también en Brasil es punible desde 1989, no se ve a menudo, pero detrás de la aparente armonía que Bolsonaro quiere resaltar se esconde un racismo estructural y profundo, que se mantiene desde el final de la esclavitud, en 1888. La pandemia del coronavirus también empeora y visibiliza las diferencias".

