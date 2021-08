Prensa en alemán: arrestos en Cuba y fracaso del referéndum en México

"Arresto domiciliario en Cuba"

Así titula un artículo el periódico alemán Tageszeitung: "La periodista Luz Escobar no pudo salir de su vivienda durante 17 dias. 17 días en arresto domiciliario luego de las protestas en todo el país del 11 julio, cuando miles salieron a las calles en Cuba diciendo "basta”. Escobar, madre de dos hijos, no estuvo presente en las manifestaciones porque ya estaba bajo arresto domiciliario. Para la periodista del diario online crítico del gobierno 14ymedio, no es esta la primera vez. ‘Lo mismo sucede los 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, durante la visita del papa, y también después del 27 de noviembre. Pero nunca fueron 17 días', dice. Escobar forma parte del círculo de periodistas independientes que son silenciados una y otra vez sin motivo ni base legal, explica Laritza Diversent, una jurista que dirige la organización de asesoramiento legal Cubalex, quien trabajó hasta 2016 en La Habana y, entretanto, brinda apoyo jurídico a personas privadas, a grupos de artistas y otras organizaciones civiles. (…). Lo importante para las redacciones independientes es, en este momento, sobre todo, verificar el número de detenidos, entre ellos, también de once menores, y también contactar a los manifestantes que son liberados y esperan un proceso judicial, explica Luz Escobar. (…). Una ardua tarea para esta mujer que pudo salir de su casa hace no muchos días. La esperanza que la impulsa es la de que se produzca un cambio en la isla.”

Protestas en La Habana.

"El presidente de México fracasa en el referéndum”

El periódico suizo Neue Zürcher Zeitung se refiere al resultado de la consulta para decidir si se investiga y enjuicia a cinco presidentes mexicanos por corrupción: "El fin de semana pasado, los mexicanos se enfrentaron a una pregunta compleja: '¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?' Ahora, en México la gente se pregunta si esa formulación poco clara es el motivo de que el domingo solo haya participado alrededor de un 7 por ciento de los electores en el plebiscito. En vista de las campañas que duraron meses, debería haber quedado claro lo que había en realidad detrás de esa pregunta: ¿deben ir a la cárcel a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrnesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto?

Se trata de cinco políticos que gobernaron México desde 1988 hasta 2018. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ellos son responsables de que México sea un Estado corrupto y disfuncional. Pero que estos lleguen alguna vez a los tribunales le compete, naturalmente, a la Justicia. Es por eso que los críticos cuestionan fundamentalmente el referéndum. La Justicia basa su trabajo en las leyes, y no en la aprobación de la población. La consulta popular tiene, sobre todo, el objetivo de desenmascarar a los rivales políticos de AMLO y ejercer presión sobre la Justicia para que actúe contra los expresidentes. (…).

Para AMLO, el resultado es una decepción: solo 6,6 de los 93 millones de electores fueron a votar. Si bien más del 90 % votaron a favor de un procesamiento penal, se requería la participación de al menos un 40 % del padrón electoral, cerca de 37,4 millones de personas. AMLO siempre apostó por que el 'sabio' pueblo mexicano ejerciera más influencia en la política mexicana. Y que el pueblo no votara se debió, según los círculos cercanos al presidente, a la mala organización. AMLO se mostró combativo: según él, que el referéndum haya fracasado no significa, después de todo, que sus sucesores no deban ser enjuiciados por la Justicia".

El presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador.

"Contra el mortal aluvión de armamento”

De la demanda de México contra los fabricantes de armas con los que se equipan las organizaciones criminales habla el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung: "En los últimos diez años se habrían contrabandeado unos 2,5 millones de armas desde Estados Unidos a través de la frontera mexicana, según un informe del Gobierno de México. Entre esas armas habría armamento de guerra, por ejemplo, fusiles especiales para tiradores de precisión. Desde hace años, el gobierno mexicano pide a Washington que actúe más duramente contra el contrabando de armas hacia el sur, hasta ahora, sin éxito. En México las armas solo pueden adquirirse en un único comercio ubicado en una base militar, razón por la cual los carteles compran sus armas, según expertos, sobre todo en el estado de Arizona, en EE. UU.

Por eso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ahora una demanda contra varios fabricantes de armas en Boston. Es la primera vez que un gobierno extranjero da un paso como este. En la demanda, acusa a los fabricantes de 'prácticas negligentes' en la venta de armamento, y exige indemnización económica. Además, denuncia que los fabricantes producen armas que corresponden a las preferencias estéticas de los miembros de los carteles mexicanos. La firma Colt, por ejemplo, produce una pistola con la imagen del líder revolucionario Emiliano Zapata y con una frase que se le atribuye: ‘Mejor morir de pie que vivir de rodillas'. La demanda se dirige, entre otras, a las empresas Smith & Wesson, Colt y Ruger, y también a las sedes estadounidenses de los fabricantes europeos Glock y Beretta. (…) Según el gobierno mexicano, la demanda tiene perspectivas de éxito. Pero juristas estadounidenses dudan de ello.”

