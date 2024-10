Prensa: ataque israelí mató a tres periodistas en Líbano

La prensa estatal libanesa informó el viernes (25.10.2024) que tres periodistas murieron en un ataque aéreo israelí a su residencia en el este de Líbano, cerca de la frontera con Siria, la noche del jueves.

"Nuestro corresponsal en Zahle informó de la muerte de tres periodistas en un ataque israelí contra Hasbaya", informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANI). "Aviones de combate israelíes atacaron a las 03H30 (0030 GMT) la frontera entre Líbano y Siria", agregó.

Medios de la zona señalaron que el ataque impactó un hotel en Hasbaya, un municipio situado a unos 50 kilómetros al sur de Beirut, indicó la agencia francesa de prensa (afp).

Por su parte, la agencia española efe citó a la cadena catarí Al Jazeera señalando que aldedor de las 4 de la mañana hora local (1 GMT), "un bombardeo bien desde aviones o drones" impactó la residencia que alojaba a periodistas en Hasbaya, matando a dos camarógrafos y a un técnico.

Un reportero de la televisora dijo desde Hasbaya que los fallecidos "son personas con las que he trabajado casi cada día", sin nombrar los medios para los que informaban. "Se trata de un incidente muy serio. Israel no dio ninguna advertencia y Hasbaya no está bajo órdenes de evacuación", añadió.

Emisora proiraní reporta muerte de camarógrafo

El denunciado ataque, que no ha sido por el momento reconocido por el Ejército de Israel, sucede a otro el miércoles contra las instalaciones en Beirut de la cadena de televisión Al Mayadeen, cercana al grupo chií libanés Hezbolá, según informó el propio canal en su página de internet, dejando un muerto y cinco heridos.

Al-Mayadeen informó a primera hora del viernes que un ataque israelí sobre Hasbaya, en el sur del Líbano, había matado a uno de sus camarógrafos, según publicó la agencia británica de noticias reuters.

La agencia oficial libanesa informó sobre bombardeos israelíes contra la periferia sur de Beirut, bastión del movimiento islamista Hezbolá.

El ataque más violento se produjo en el suburbio de Choueifat, donde dos edificios quedaron destruidos y se desencadenó un importante incendio.

Otro bombardeo golpeó el barrio de Santa Teresa, provocando el hundimiento de dos edificios.

gs (afp, efe, reuters)