Prensa alemana: muchas incógnitas sobre el atentado en Venezuela

Con motivo del atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el diario alemán Süddeutsche zeitung se refiere a las muchas incógnitas que genera el caso, destacando lo difícil que es hacer un análisis independiente de los hechos. "El país especula sobre qué pasó exactamente. Por experiencia, la mayoría de venezolanos no confían en las imágenes de la televisión estatal, ni en los comunicados, ni en las palabras de su autoritario presidente”. El rotativo también hace referencia al aumento de la tensión entre Venezuela y Colombia, después de que Maduro acusase al expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, y a las dudas sobre quién está detrás del atentado. Sobre todo, después de que unos dudosos "Soldados de Franela” reconociesen por Twitter su autoría: "Una de las muchas preguntas abiertas en este caso es saber quién está detrás de estos tweets”.

Falta de credibilidad

El Neue Zurcher Zeitung, de Zúrich, dedica sus líneas a la difícil relación de vecindad entre Maduro y Santos, abiertamente crítico con el régimen autoritario de Venezuela. Sobre el atentado, el diario recuerda que "no es la primera vez que Maduro dice haber sobrevivido a un atentado sin aportar pruebas concluyentes”, y se pregunta cómo se pudo determinar la autoría en tan poco tiempo. También coincide en resaltar la poca credibilidad del Gobierno de Caracas: "El encubrimiento de datos, la difusión sistemática de informaciones falsas y la represión contra los críticos ha provocado que la credibilidad del Gobierno se haya esfumado en el aire. En este caso concreto, se especula sobre si se trata realmente de un atentado, de una escenificación del Gobierno o de un accidente”, dice el periódico, aludiendo también a las contradicciones en las declaraciones de los testigos.

¿Aumentará la represión ?

El Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) hace hincapié en las posibles consecuencias que podría generar este atentado para los venezolanos: "No se han presentado pruebas y las dudas sobre la versión oficial son cada vez mayores”, escribe el diario planteando la pregunta: "¿Aumentará ahora la represión?”. Sobre la versión oficial, también destaca la desconfianza general ante el régimen de Maduro: "Hace mucho que en Venezuela no resulta fácil llegar a la verdad. Se detiene a periodistas independientes y opositores, y los medios estatales prácticamente ni hablan de la crisis de abastecimiento y de las preocupaciones de los ciudadanos hambrientos en el país […] Hace tiempo que los ciudadanos no creen al Gobierno. Igual que en Cuba, otro Estado monopartidista de la región, las comunicaciones oficiales presentan una realidad tan desfigurada que no se pueden tomar en serio.”

La crisis más grave de Venezuela

Bajo el título "La ruidosa explosión de Caracas”, el Tagesspiegel de Berlín coincide en resaltar el misterio que rodea al atentado y en la imposibilidad de llegar a una versión fiable. El diario se refiere también a la posible relación entre el caso y la crisis económica de Venezuela: "Hace unos días, Maduro admitía por primera vez públicamente parte de su responsabilidad sobre la catastrófica situación económica del país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Hasta entonces, había hecho responsable al imperialismo y a su guerra económica para derrotar a Venezuela. Tras la ruidosa explosión de Caracas, Maduro volvió a ser el de antes culpando a los oscuros poderes extranjeros del desarrollo político interno del país”.

