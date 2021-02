Prensa alemana: Menem, un presidente que “garantizó impunidad a los poderosos generales”

La muerte del expresidente de Argentina Carlos Saúl Menem, fallecido a los 90 años en un sanatorio de Buenos Aires el domingo 14 de febrero, dio pie para que distintos medios germanoparlantes analizaran el legado del político riojano, enfatizando sus reformas económicas y devaneos con el populismo. Asimismo, se citaron aspectos menos formales, pero más llamativos, de la figura del exmandatario: desde sus patillas, pasando por su forma de vestir, sus aficiones deportivas y su estrecha relación con la farándula.

"Las elites políticas y económicas de Argentina se agarraron la cabeza cuando este provinciano advenedizo, proveniente de una familia de comerciantes sirios, además de populista y peronista, asumió el poder. Pero fue precisamente ese Menem el que rescató al país del caos económico", dice Alexander Busch, periodista del diario económico alemán Handelsblatt.

El TAZ, por su parte, recuerda al político como el "rey de Argentina”, una persona "que disfrutaba del poder y del glamour y que, a la vez, estuvo varias veces ante los tribunales”. El corresponsal Jürgen Vogt menciona que Menem se convirtió al catolicismo porque la Constitución argentina de entonces solo permitía que católicos asumieran la presidencia. También recuerda todas las veces que el exmandatario compareció ante la Justicia, ya sea por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por malversación de fondos públicos, o por el atentado de la AMIA. En algunos de esos juicios llegó a ser condenado, pero, como era senador, gozaba de inmunidad y nunca fue a la cárcel.

Carlos Menem junto a su exesposa Cecilia Bolocco.

Pan para hoy, hambre para mañana

Vogt también recuerda los noventa como años de bonanza, cuando Menem, al vincular el peso con el dólar (la famosa paridad) consiguió hundir la inflación e hizo que "los viajes y las compras en el extranjero fueran más baratos que nunca”. El periodista recalca, sin embargo, que a nadie le importó que "para financiar todo esto se vendieron las empresas estatales y que la industria nacional se hundió ante las importaciones a bajo costo”. Y agrega: "Solo con el aumento de las filas de desempleados, y una vez que se hizo más difícil mantener la paridad, comenzó el declive de Menem”.

Der Spiegel, en tanto, valora el rol del ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la era menemista. Asimismo, destaca que Menem fue "el primer presidente argentino que no tenía orígenes europeos” y sostiene que gobernó por decreto "cuando el Parlamento no seguía sus designios”. Sin dejar de citar los escándalos de corrupción, Der Spiegel también menciona el lado más llamativo del político. "Era un bonvivant. Se casó en segundas nupcias con la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco y fue padre nuevamente a los 73 años”. Además, destaca que fue "piloto de rally y un apasionado por el tenis y el fútbol”.

TAZ también menciona esa faceta: "Bailó tango con Hillary Clinton en la Casa Blanca, jugó fútbol con Maradona y golf con George Bush senior, invitó a los Rolling Stones a la residencia presidencial de Olivos y publicó un disco con Charly García”, titulado "Charly & Charly”.

Para Die Zeit, y volviendo a la escena política y económica, "la cuenta del curso financiero asumido por Menem la pagó su sucesor (Fernando de la Rúa), que se vio obligado a subir los impuestos y a desvincular el dólar y el peso. El desempleo subió al 20 por ciento y la moneda local perdió el 70 por ciento de su valor. La consecuencia fue el caos institucional, que llevó a Argentina a tener cinco presidentes en dos semanas y a asumir una deuda de más de 100 mil millones de dólares”. (cp)