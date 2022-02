Prensa alemana: "La narcocracia en Honduras tambalea"

El diario Neues Deutschland analiza la detención y posible extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández:

"La acusación es grave. Juan Orlando Hernández es acusado por la justicia estadounidense de ser el responsable del contrabando de 500 toneladas de cocaína, a través de Honduras, hacia Estados Unidos. Para los expertos, es indiscutible que el expresidente es el jefe de un cártel de la droga que, amparado por la judicatura, la Policía y el Ejército, coordinó el tránsito de drogas desde Colombia a través del país centroamericano en los últimos años. [...]

El nuevo Gobierno de Xiomara Castro se enfrenta a una tarea titánica, porque no tiene mayoría en el Parlamento y las redes del narco llegan no solo al Partido Nacional del expresidente Hernández, sino también a su propio partido Libre, de carácter social-liberal.

La mejor prueba de ello es la alianza de una facción de Libre en torno al diputado popular Jorge Cálix con los 44 diputados del Partido Nacional. No solo se instaló a Jorge Cálix como presidente del Parlamento contra la resistencia de la presidenta Xiomara Castro, sino que se preparó una ley para prohibir las extradiciones a Estados Unidos. La alianza fracasó con sus planes. Esto se debió, por un lado, a la postura firme de la presidenta Castro, pero por otro lado también al apoyo emergente a Castro por parte de Estados Unidos.

Con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, Castro ha nombrado a un hombre que vivió cinco años en el exilio estadounidense y que goza de la confianza de la administración Biden. El jefe de Policía, Alexis Galo Maldonado, también representa el cambio. Es significativo que el Ejército deje de realizar tareas civiles. La temida Policía Militar permanecerá en los cuarteles a partir de ahora: señales que han contribuido a que la presidenta reciba una ola de aprobación."

"De la crisis inicial a campeón del mundo en vacunación"

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung analiza el progreso de la vacunación contra el coronavirus en Sudamérica:

"A pesar de la oposición de Bolsonaro, apenas hay opositores a la vacunación en Sudamérica, y si los hay, están poco organizados, como en Argentina o Colombia. El dramático curso de la pandemia en el primer año, con algunos de los confinamientos más duros y largos del mundo en Argentina, Chile y Perú, ha hecho que la gente se abra a la vacunación. Esto también aumentó la presión sobre los responsables políticos para establecer rápidamente exhaustivas campañas de vacunación.

Muchas personas trabajan en el sector informal y no pueden trabajar desde casa. El sistema sanitario público no está preparado para un número elevado de personas hospitalizadas en ningún país. Por lo tanto, a mediados de 2021, el 94 por ciento de los brasileños querían vacunarse. La tasa de vacunación demuestra que no han cambiado de opinión desde entonces.

Aún más importante para la rápida cobertura de vacunación de la población puede ser la tradición de las campañas de vacunación en Sudamérica. Muchos mayores aún recuerdan los brotes de fiebre amarilla, poliomielitis y viruela, y las campañas nacionales contra ellos. Durante los brotes de fiebre amarilla en Sudamérica, es habitual que se exija una prueba de vacunación de un día para otro para entrar al país y que las vacunas se administren inmediatamente en las fronteras.

En Brasil, se administran nueve vacunas a los bebés en el primer año de vida. El certificado oficial de vacunación prevé 28 vacunas. La situación es similar en Argentina, Chile y Colombia. Durante muchos años, el pago de ayudas estatales —como la asistencia social Bolsa Familia en Brasil— estuvo vinculado a la vacunación obligatoria de los niños."

"México quiere una pausa"

El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung escribe sobre la "pausa" que propuso el presidente mexicano López Obrador en las relaciones entre su país y España:

"Al presidente de México, Andrés López Obrador, le gusta hablar. Prácticamente todos sus días de trabajo comienzan con una rueda de prensa, que suele caer en el olvido una hora después. Distinta fue su comparecencia del miércoles, cuando López Obrador sugirió 'una pausa en las relaciones con España'.

Los comentarios hicieron inmediatamente olas en ambos lados del Atlántico. Al día siguiente, López Obrador tuvo que dar explicaciones. No había hablado de una ruptura de relaciones, sino de una 'protesta fraternal'. Pero prácticamente en el mismo momento, arremetió contra las empresas españolas en México, que 'durante el periodo neoliberal' habían 'abusado de nuestro país y de nuestra gente' con la ayuda de la política.

En México, como en España, los economistas recordaron los estrechos lazos entre ambos países: más de 175.000 españoles viven en México, y casi 30.000 mexicanos en España. Los dos países están estrechamente entrelazados económicamente. Después de Estados Unidos, España es el segundo mayor inversor en México, con alrededor de 7.000 empresas creando más de 300.000 puestos de trabajo. Según cifras del Gobierno de Madrid, las inversiones españolas ascienden a más de 70.000 millones de euros y las mexicanas en España a más de 25.000 millones de euros.

Algunas empresas españolas tienen una posición muy importante en México. Los bancos españoles BBVA y Santander son los dos más grandes de México. En el campo de las telecomunicaciones, Telefónica Movistar es la número dos del país. Iberdrola es el mayor productor privado de electricidad. Y hay 250 estaciones de servicio Repsol en todo el país.

Es imposible imaginar a México sin las empresas españolas. Pero López Obrador aparentemente las ve como un gran mal. En sus últimos ataques retóricos, el presidente mencionó específicamente al proveedor de energía Iberdrola, a la empresa constructora OHL y a la petrolera Repsol, haciendo amplias acusaciones de nepotismo.

Cada uno de sus predecesores tenía una empresa española 'favorita', que recibía subsidios que no se utilizaban en beneficio de la población pobre, dijo López Obrador. Por ejemplo, criticó a Iberdrola, que bajo el Gobierno de Felipe Calderón 'se convirtió en una especie de monopolio en México y recibió un trato privilegiado', y posteriormente incluyó a Calderón en su consejo de administración.

Para encuadrar las declaraciones de López Obrador, una mirada al contexto ayuda. En la rueda de prensa en cuestión, el presidente mexicano se refería a una reforma energética que su Gobierno está impulsando, orientada a un mayor papel del Estado y una menor influencia del sector privado. López Obrador también se esmera en culpar de todos los vicios del país a los anteriores Gobiernos conservadores y al 'neoliberalismo'. Al mismo tiempo, cultiva una retórica anticolonial, posiblemente para marcar la pretensión de liderazgo de México en América Latina. Por ello, uno de sus objetivos preferidos es España."

