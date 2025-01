Prensa alemana: cómo Maduro podría ayudar a Trump

El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) analizó si el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantendrá en la línea dura hacia Venezuela: "Si Venezuela fuera una democracia, habría un cambio de gobierno el 10 de enero. El presidente Nicolás Maduro entregaría su cargo a Edmundo González, quien claramente ganó las elecciones de julio (...)”.

"Pero Venezuela no es una democracia. Y hay pocas esperanzas de que esto cambie el 10 de enero. Aunque la oposición pudo demostrar la victoria de González con la ayuda de miles de actas electorales recopiladas que aún no han sido publicadas por la autoridad electoral, el régimen de Maduro se aferra al poder. Depende de la complicidad de las fuerzas de seguridad y del poder judicial. Cientos de miembros de la oposición han sido encarcelados desde las elecciones. Se emitió orden de arresto contra González, lo que lo obligó a solicitar asilo en España. González promete que regresará a Venezuela para asumir el cargo. Maduro no lo permitirá. No tiene nada que perder, ni siquiera una apariencia de democracia”, insiste la nota periodística.

Más bien, según el FAZ, el futuro de Maduro depende del cambio de gobierno en Estados Unidos el 20 de enero: "El intento de la administración Biden de facilitar el cambio democrático en Venezuela ha fracasado. Washington logró reunir a representantes del régimen y de la oposición para iniciar un proceso electoral a cambio de un alivio parcial de las sanciones. Sin embargo, Maduro no cumplió el acuerdo y excluyó de las elecciones a la popular líder de la oposición Corina Machado, porque era consciente de la inminente derrota. Tomado por sorpresa por la victoria electoral del desconocido candidato sustituto González, el régimen optó por el plan B: fraude y represión. Ahora un viejo conocido, Donald Trump, regresará a la Casa Blanca”.

Sin embargo, recuerda el diario, "aún no está del todo claro cómo será la estrategia de la segunda administración Trump en Venezuela. Hay muchos que sugieren un curso de confrontación. Al mismo tiempo, también hay signos de una actitud suave. Maduro describió la elección de Trump como un 'nuevo comienzo' para las relaciones bilaterales. También es probable que Washington sea consciente de que será difícil en el corto plazo convencer al ejército venezolano o al núcleo del régimen de emprender una transición política”.

Argentina: ahora todo está en juego para Milei

Por otro lado, el diario Die Welt se centró en Argentina y cómo el presidente libertario Javier Milei intenta sentar las bases para la recuperación de la economía con duras reformas. "Esto nunca antes había sucedido en la historia reciente de Argentina: con el Decreto 1131/2024, publicado en el boletín oficial inmediatamente antes del cambio de año, el gobierno argentino dispuso que el presupuesto del año anterior simplemente se prorrogaría por un año, por segunda vez en una fila”.

Este planteamiento demostraría que el "experimento argentino” está entrando en su fase decisiva: "La inflación mensual cayó del 25 por ciento al tres por ciento en el primer año de mandato del presidente libertario Javier Milei, la pobreza cayó del 52,9 por ciento a mediados de año al 38,9 por ciento al final del tercer trimestre, según el instituto de estadísticas INDEC, y el Estado generó ingresos por primera vez. Después de años, vuelve a haber superávits presupuestarios”, sostiene Die Welt.

"Pero el factor decisivo para el éxito o el fracaso del método de la motosierra será el poder adquisitivo real que tengan los argentinos y si están convencidos de que el rumbo adoptado mejorará significativamente la situación en el mediano plazo. Debido al enorme fortalecimiento del peso, la vida en el país se ha vuelto significativamente más cara y, en particular, la clase media tiene que apretarse fuertemente el cinturón”, agrega.

"Si la estrategia de Milei de combatir la pobreza a través del crecimiento económico y los empleos resultantes, en lugar de mediante pagos como subsidios, finalmente funciona, tendrá una influencia decisiva en el resultado de las elecciones de mitad de período a finales de 2025. Es una carrera contrarreloj: si el crecimiento económico alcanza al menos el cinco por ciento el próximo año, los argentinos también lo sentirán. Si no sucede, las cosas rápidamente podrían volverse desagradables para Milei” advierte la nota.

