Premio del Libro de Leipzig para el filósofo Omri Boehm

El filósofo germano-israelí y antiguo empleado del servicio secreto Shin Bet ve errores cometidos por todas las partes en la guerra entre Hamás e Israel y ha lamentado lo que ha calificado de "fracaso catastrófico".

"Mis amigos palestinos saben que cualquiera que llame autodefensa a lo que mi país está haciendo ahora en Gaza está llenando de vergüenza mi identidad, la judía y la israelí", dijo Omri Boehm el 20 de marzo, durante su discurso de aceptación del Premio del Libro de Leipzig para el Entendimiento Europeo, recibido además con muchos aplausos. También calificó de " fracaso moral" que se llamara 'resistencia armada' a las masacres de Hamás del 7 de octubre.

Boehm se refirió especialmente a sus amistades judeo-palestinas. "La amistad ha sido siempre la prueba que nos ha protegido de un catastrófico fracaso de la hermandad y del mal uso de ideas abstractas sobre la resistencia armada y la autodefensa".

Considerado como un defensor de los derechos humanos que sueña con un Estado común para judíos y palestinos, Boehm recibió el premio, considerado uno de los galardones literarios más importantes de Alemania, por su libro Universalismo radical. Más allá de la identidad. En su justificación del premio, el jurado argumentó que Boehm defiende el núcleo del universalismo humanista, el compromiso con la igualdad de todas las personas, "frente a cualquier relativización". Esta posición quedó reflejada también en su discurso en Leipzig.

Sobre las postura de Alemania, Boehm dijo: "¿Qué pasa con la amistad germano-judía? Allí donde existe, es un verdadero milagro. Algo que me llega especialmente al corazón". Pero este milagro debe protegerse. No puede haber amistad judeo-alemana "si, en estos tiempos oscuros, no hay cabida para las difíciles verdades que deben decirse en nombre de la amistad judeo-palestina", dijo.

No sacrifiques la verdad en aras de la amistad

En el programa "Tagesthemen" de la cadena de televisión alemana ARD, Boehm volvió a promover su idea de una entidad federal en el territorio del actual Estado de Israel y los territorios palestinos. Esta idea no podría hacerse realidad en un futuro próximo. "Es un ideal de paz que podemos preservar", dijo.

La solución de los dos Estados, señaló, consiste a menudo en aplastar los derechos de una de las partes. En un orden estatal federal común, debe haber "una cierta separación", pero también una Constitución común, con igualdad de derechos. "Mientras la gente no tenga los mismos derechos, no habrá paz", sentenció.

Boehm defiende el universalismo y se opone a la política identitaria

En su escrito más polémico, Israel. Una utopía (2020), Omri Boehm califica el sionismo de "incompatible" con los valores humanistas y aboga por repensar la condición del Estado de Israel. En lugar de una solución de dos Estados, en su utopía habla de una federación israelo-palestina: un país para ambos pueblos.

Así mismo lo expresó en una entrevista para la revista alemana Der Spiegel tras los atentados terroristas del 7 de octubre: "Nos enfrentamos a una situación intolerable en la que es necesario hacer lo imposible. (...) Debemos encontrar propuestas para una solución política en el futuro. La única alternativa a la guerra ilimitada es el compromiso por una federación".

Boehm nació en Haifa en 1979 y creció en el pequeño pueblo de Gilon, en la región de Galilea, en el norte de Israel. Imagen: STAR-MEDIA/IMAGO

Agente del servicio secreto y estudiante modelo

Boehm nació en Haifa en 1979 y creció en el pequeño pueblo de Gilon, en la región de Galilea, al norte de Israel, "influido por una abuela judía-alemana culta y un abuelo judío-iraní consciente de sus tradiciones", como le citó una ocasión el la publicación Jüdische Allgemeine. Hizo el servicio militar con el servicio secreto israelí Shin Bet. Fue un alumno excelente y, gracias a eso, estudió en Tel Aviv dentro del Programa Interdisciplinario Adi Lautman para Estudiantes Sobresalientes. Se doctoró en la renombrada Universidad de Yale, en Estados Unidos (EE. UU), con una tesis sobre la crítica de Kant a Spinoza.

Sus vínculos con Alemania van más allá de su abuela. Durante sus estudios, pasó algún tiempo en Heidelberg y fue investigador postdoctoral en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en 2010. Boehm también ha investigado en Berlín y posee la nacionalidad alemana e israelí. Actualmente reside en EE. UU, donde es profesor asociado de Filosofía en la New School for Social Research de Nueva York desde 2010.

(aa/ms)