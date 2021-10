Pre-COP26 alcanza compromiso para trabajar más en descarbonización

La pre-COP26, la reunión preparatoria de la cumbre que se celebrará en noviembre en Glasglow (Reino Unido), concluyó este sábado (02.10.2021) en Milán con el compromiso de los países presentes a contribuir más a la descarbonización y hacer más para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. También se reveló que Egipto "fue nominado para albergar la próxima COP27".

Entre los 50 ministros de medio ambiente que asistieron presencialmente o de manera remota a la pre-COP26 se ha llegado "a un consenso de que hay que hacer más para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados". Todos los países han dicho que quieren que la COP26 sea "un éxito y todos han reiterado su deseo de descarbonizarse: los países industrializados para 2030, los demás para 2040 e incluso China ha dicho que quiere alcanzar la neutralidad climática en 2060", afirmó el presidente de la COP26, Alok Sharma.

"La ciencia nos dice que se puede conseguir una reducción del 45 por ciento de las emisiones para 2030, pero incluso si solo se tienen en cuenta los 70 países que se han presentado, podría ser de hasta un 26 por ciento menos. Muchos países ya están tratando de reducir la curva de emisiones", agregó Sharma quien, sin embargo, reconoció que queda "mucho trabajo por hacer”, destacando el ambiente "constructivo” visto en Milán, donde imperó "un verdadero sentido de urgencia”.

Hay que evitar una catástrofe

El Acuerdo de París de 2015 tiene por objeto limitar el calentamiento "muy por debajo" de los 2 Cº, de ser posible 1,5º C. Pero varios países signatarios se han mostrado reticentes en los últimos años a reconocer este objetivo de los 1,5º C, en particular Arabia Saudita y Rusia, que participaron en esta preconferencia en Milán. Según la última evaluación de la ONU, los compromisos actuales de los estados conducirían al mundo hacia un calentamiento "catastrófico" de 2,7º C.

Si bien el termómetro ha aumentado en torno a 1,1º C, el mundo ya se está viendo afectado por desastres cada vez más intensos y frecuentes, desde inundaciones hasta olas de calor e incendios devastadores. "No puede caber ninguna duda en la mente de nadie de que luchamos por la supervivencia de la humanidad", destacó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Durante su intervención en la cumbre, el enviado de Estados Unidos para la lucha contra el cambio climático, John Kerry, explicó que "caer muy por debajo de un aumento de temperatura de 2 grados no significa reducirla en 1,9 o 1,7 grados, sino al menos en 1,5 grados" y que "es un objetivo que podemos lograr porque nos lo pide la ciencia”.

DZC (AFP, EFE)