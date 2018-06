Portugués Vitorino es elegido director general de la OIM

El portugués António Vitorino fue elegido hoy (29.06.2018) próximo director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cargo que asumirá el 1 de octubre en sustitución del estadounidense William Lacy Swing.

El ex ministro de Defensa portugués y ex comisario de la Unión Europea, que asumirá su cargo el 1 de octubre, será el primer director general del organismo en casi 50 años que no viene de Estados Unidos. Este país es el que más dinero destina a la organización, que en los últimos años ha copado mucha atención por las crisis migratorias y de refugiados.

Isaacs: Islam es una "religión no pacífica"

Su elección se completó en la quinta ronda de votaciones, después de que en la tercera fuera eliminado el candidato estadounidense, Ken Isaacs. António Vitorino (Lisboa, 1957), jurista de formación, compitió en la última ronda con la costarricense Laura Thompson, quien ha sido directora general adjunta de esta organización en la última década.

Isaacs, que trabaja desde hace décadas en una organización evangélica de ayuda humanitaria, había sido nominado por Trump. Sin embargo, su imagen se vio deteriorada por varios tuits controvertidos en los que cuestionó el cambio climático y calificó el islam de una "religión no pacífica".

Junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la OIM está muy involucrada en la resolución de la crisis migratoria y de refugiados. Mientras que el ACNUR se ocupa de los refugiados que necesitan protección, la OIM apoya, por ejemplo, a los migrantes que naufragan en Libia y en otros lugares ayudándoles a volver voluntariamente a sus países de origen. La organización cuenta con más de 10.000 trabajadores en más de 150 países.

FEW (EFE, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |