Portugal cierra la central de Pego y deja de usar carbón para generar electricidad

Portugal ha dejado definitivamente de producir electricidad a partir de carbón tras el cierre de la central de Pego, origen del 4 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. El cierre de la central constituye una "fecha histórica" para dejar de usar "el combustible más contaminante en término de emisiones de gases de efecto invernadero" y dar un paso "crucial" en la descarbonización, dijo este domingo (21.11.2021) la organización ecologista ZERO en un comunicado en su web.

Durante años, la central de Pego fue la segunda mayor fuente de las emisiones portuguesas, tras la central termoeléctrica de Sines, que fue cerrada el pasado enero. La planta de Pego entró en funcionamiento en 1993 y estaba gestionada por una empresa conjunta entre Endesa y Trustenergy. Endesa había anunciado que planeaba parar la producción este mes y quería adaptar las instalaciones para producción fotovoltaica, almacenamiento de baterías y un electrolizador para generar hidrógeno verde.

Zero recalcó la importancia de garantizar la reubicación de los trabajadores afectados -unos 150- y asegurar que no se pongan en peligro los logros ambientales que supone el cese del uso de carbón, rechazando que se use para quemar biomasa. La organización defiende proyectos con "fuentes de energía de energía verdaderamente renovables". (efe)