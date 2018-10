Por qué una escoba hizo viral al rey de España

Las tragedias meteorológicas que han azotado en los últimos días a España han tenido sus puntos más dramáticos en Mallorca, donde 12 personas perdieron la vida tras las inundaciones y riadas que afectaron a la zona. Hasta allá llegaron el pasado viernes 12 de octubre el rey Felipe VI junto a la reina Letizia, para ver el avance de las tareas de ayuda.

Como tantos otros vecinos, Óscar Tarela se hizo presente en Sant Llorenc, aprovechando que era festivo en España, para colaborar en la recuperación de la localidad de Llevent. Ahí coincidió con el rey, quien saludaba a los voluntarios y valoraba la "imagen de enorme capacidad de superación, de solidaridad de tanta gente que se ha agolpado para ayudar”.

Entonces el monarca comenzó a dar apretones de manos a los que trabajaban en el lugar y se encontró con Tarela. Un video registró todo el momento, que el mismo muchacho (que se reconoce contrario a la monarquía, pero amante de su país) compartió en su cuenta de Facebook. Allí se ve cómo Óscar le ofrece una escoba al rey, para que ayude con las tareas de limpieza.

"Le he ofrecido el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, que ahora no podía”, relató el joven. "Lo único que quiero conseguir es que de verdad ayude al pueblo. Decían que venía a ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un apretón de manos, a mí por lo menos, no me ayuda en nada”, explicó Tarela, quien negó querer burlarse de la autoridad monárquica.

"No le he querido vacilar”, contó. "Al final le he dado la mano por educación”.

DZC (jov)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |