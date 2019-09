¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?

Razones superpoderosas para reír de buena gana

Sonrisa revolucionaria

¿Por qué la gente no sonríe en esos viejos retratos? El historiador Colin Jones analiza el tema en su libro "The Smile Revolution in 18th Century Paris", en el que argumenta que el significado de la sonrisa refleja un momento. Antes de la Revolución Francesa, una sonrisa podía ser interpretada como condescendiente, mientras que en plena revolución, podía verse como una señal de apoyo a la causa.