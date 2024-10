Por qué México importa toneladas de desechos plásticos

Con el plástico reciclado se pueden fabricar textiles, envases, envoltorios, láminas, tapas de botella, e incluso juguetes. Aunque este negocio está permitido, ONG medioambientales denuncian irregularidades por falta de controles y vacíos legales. Gran parte de ese plástico no es apto para reciclaje y acaba en vertederos o en los océanos. Además, la incineración de plástico es tóxica y su reciclaje bastante caro y limitado. Sólo se recicla menos del 10 % de todo el plástico mundial.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 19.08.2024 – 11:15 UTC

SÁ 19.08.2024 – 15:15 UTC

SÁ 19.08.2024 – 21:15 UTC

DO 20.08.2024 – 03:15 UTC

DO 20.08.2024 – 06:15 UTC

DO 20.08.2024 – 14:15 UTC

DO 20.08.2024 – 18:15 UTC

LU 21.08.2024 – 00:15 UTC

LU 21.08.2024 – 08:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6