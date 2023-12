Amenazas, encarcelamientos, torturas e incluso asesinatos. Cada vez más escritores y escritoras se encuentran en peligro. Cultura.21 habla con literatos de todo el mundo y les pregunta: ¿por qué los dictadores odian los libros?

Sir Salman Rushdie Imagen: Andrew Matthews/AP/picture alliance

Desde 1989 pesaba sobre Salman Rushdie una fetua o edicto religioso promulgado por el ayatolá Jomeini. Una condena a muerte que estuvo a punto de cumplirse 32 años después, en el verano de 2022, cuando el autor de “Los versos satánicos” fue apuñalado por un fanático. ¿El motivo? Su novela se considera blasfema.

Stella Nyanzi Imagen: Sumy Sadurni/AFP/Getty Images

La ugandesa Stella Nyanzi ha estado dos veces en una prisión de máxima seguridad y su familia ha recibido amenazas. Todo por un poema en el que injuria al presidente Yoweri Museveni.

Gioconda Belli Imagen: Courtesy Gioconda Belli

A Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense, el presidente Daniel Ortega le retiró la nacionalidad y todas las pertenencias. Belli vive exiliada en España, y sigue escribiendo y luchando contra un régimen que considera dictatorial.





Según Burhan Sönmez, presidente de la asociación de escritores PEN Club Internacional, hace años que viene aumentando en el mundo el número de escritores y escritoras perseguidos y a menudo obligados a exiliarse. Él mismo, kurdo-turco, ha sido encarcelado por diversos regímenes turcos, y hasta hoy sigue recibiendo amenazas de muerte.

Dmitry Glukhovsky Imagen: Hannelore Förster/IMAGO

El ruso Dmitri Glujovski vive en el exilio desde que comenzó la guerra en Ucrania. En agosto de 2023 el exitoso autor de novelas distópicas fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por difundir información “falsa” sobre el ejército ruso. Un escritor convertido en enemigo público por condenar la guerra.

