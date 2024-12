La sobrecapacidad de China amenaza al Sur global

¿Está la llamada «sobrecapacidad» china dando paso a una nueva era en el comercio mundial?

El superávit comercial no es ninguna novedad en China. Sin embargo, los problemas económicos internos han hecho que este se dispare. La segunda economía mundial está pisando el acelerador de las exportaciones y los críticos creen que obedece a un problema de «sobrecapacidad» industrial.

Megapuerto de Chancay en Perú - Vista del puerto de Chancay, propiedad en un 60% de la empresa estatal china Cosco Shipping Ports y en un 40% de la empresa peruana Volcan Compania Minera (imagen simbólica). Imagen: Hidalgo Calatayud Espinoza/dpa/picture alliance

De Brasil a la India, pasando por México e Indonesia, muchos países en desarrollo están respondiendo con aranceles para proteger sus propias industrias manufactureras. En este episodio de Plaza Fráncfort analizamos cómo el Sur global afronta el reto del exceso de producción de China.

