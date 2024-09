La guerra de Gaza divide la escena de la cultura

¿Cómo puede prevalecer el diálogo?

El ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza dividieron al mundo, algo que también se refleja en el ámbito de la cultura. Artistas e intelectuales se sienten obligados a pronunciarse. A algunos les preocupa que por criticar a Israel los encasillen como antisemitas, sobre todo en Alemania, país especialmente comprometido con Israel a raíz del Holocausto. No obstante, en las calles y las universidades alemanas se llevaron a cabo manifestaciones propalestinas, incluyendo expresiones hostiles hacia Israel. Otras figuras han denunciado el silencio de la izquierda y la falta de empatía con las víctimas israelíes de los atentados terroristas. Consideran que se está difamando a Israel. Un diálogo constructivo parece muy lejano. ¿Cuál es el origen de esa profunda división? ¿Puede superarse?

Manifestación propalestina «Palestina será libre» en Berlín Imagen: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Cultura21 reúne a artistas con posturas controvertidas: la escritora franco-israelí Eva Illouz, la artista visual sudafricana de origen judío Candice Breitz, el fotógrafo palestino Steve Sabella y la escritora germano-palestina Joana Osman. Les pregunta cómo posibilitar el diálogo y el entendimiento, porque a pesar de los profundos traumas de ambas partes, hay personas que intentan tender puentes.

