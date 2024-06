Rusia y Corea del Norte desafían a Occidente

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un reviven un pacto de la época soviética y sugieren que podrían impulsar en el futuro una cooperación militar en su rivalidad con las potencias occidentales. La alianza es una mala noticia para Ucrania en sus esfuerzos por defenderse de la invasión rusa, ya que Putin seguirá recibiendo armas norcoreanas. Y aunque la posibilidad de que Rusia apoye a Corea del Norte con su programa nuclear parece lejana, el pacto de Moscú y Pyongyang amenaza a largo plazo la seguridad internacional.

