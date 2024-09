Ofensiva israelí en la Cisjordania ocupada

En el más grande de los territorios palestinos escala desde hace tiempo un conflicto entre la población palestina y un creciente número de colonos judíos. El ala más radical del gobierno de Israel y del movimiento de colonos quiere hacerse con el control completo de unas tierras ubicadas entre Israel y Jordania y que ven como sagradas, mientras grupos islamistas palestinos se afianzan en el norte de Cisjordania.

DW Analiza el trasfondo de la disputa en un territorio que es crucial para encontrar una solución al conflicto palestino-israelí.

