¿Por qué Hamás y Samidoun fueron prohibidos en Alemania?

Los servicios de seguridad de Alemania llevaron a cabo una redada contra presuntos partidarios de la organización terrorista palestina Hamás y la red islamista Samidoun, ambas prohibidas en este país, y lograron asegurar evidencia y activos. Se registraron domicilios en cuatro estados federados, con especial énfasis en Berlín.

Con estas acciones, la ministra del Interior, Nancy Faeser, quiere hacer cumplir la decisión comunicada el 2 de noviembre. "Con la prohibición de Hamás y Samidoun en Alemania hemos enviado una clara señal de que no toleraremos ninguna glorificación o apoyo al terror bárbaro de Hamás contra Israel", señaló Faeser. Islamistas y antisemitas "no deben sentirse seguros" en ninguna parte en Alemania, agregó.

Celebraciones tras el ataque de Hamás

Tras el brutal ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre, que dejó más de 1.200 muertos, hubo celebraciones entre los partidarios de Hamás en Alemania. El canciller Olaf Scholz se mostró horrorizado ante ello, y el gobierno reaccionó prohibiendo las actividades de Hamás y de Samidoun. El comunicado de prensa del Ministerio del Interior alemán señalaba que, en el caso de Hamás, se prohibía "la actividad de una organización terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel". Y añadía: "Samidoun difunde propaganda antiisraelí y antijudía como una red internacional bajo la apariencia de una 'organización solidaria'".

Según estimaciones de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, en Alemania hay unas 450 personas vinculadas a Hamás, muchas de ellas ciudadanos alemanes. Además hay numerosos simpatizantes y partidarios. "Debemos suponer que el respaldo llega a números de cuatro cifras", estima el experto Guido Steinberg, de la Fundación para la Ciencia y la Política de Berlín. El número de simpatizantes es aún más amplio, y difícilmente puede estimarse. Steinberg diferencia a los partidarios, que hacen algo concreto por Hamás, como propaganda, de los simpatizantes, que generalmente apoyan sin acciones concretas.

Grupos propalestinos salieron a manifestarse tras el ataque de Hamás contra territorio israelí. Imagen: Jochen Tack/picture alliance

Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, las acciones de los seguidores van desde expresiones de simpatía hasta la financiación. "Los miembros y partidarios de Hamás en Alemania también están comprometidos con influir en el discurso político y social en consonancia con los intereses de Hamás", comunicó el Ministerio del Interior.

Frenar el flujo de dinero

"Esta prohibición es uno de los instrumentos más importantes que tiene la democracia para evitar que el dinero fluya a las arcas de Hamás", dice a DW Hans-Jakob Schindler, del think tank Counter Extremism Project (CEP). Pero matiza que estas medidas son difíciles de aplicar, "porque en Alemania las organizaciones sin fines de lucro gozan de cierto grado de protección en lo que se refiere a sus actividades, y las investigaciones de autoridades como la Oficina para la Protección de la Constitución son limitadas en lo que se refiere a las finanzas".

Pero se cruza una línea roja cuando hay llamados abiertos a la violencia o se hace apología de ella. Sin embargo, mientras estos grupos "mantengan un perfil bajo, se hace muy difícil" actuar, señala. Los afectados suelen prestar mucha atención a lo que dicen para no alertar a las autoridades.

Alemania como "refugio" para Hamás

Hamás no reconoce al Estado de Israel y busca, según sus propias declaraciones, destruir a ese país. Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes consideran a Hamás una organización terrorista.

Muchas asociaciones cercanas al movimiento han sido prohibidas en los últimos años. "Los Estados occidentales, como Alemania, son vistos por Hamás como un refugio en el que la organización puede recaudar donaciones, reclutar nuevos partidarios y difundir propaganda", dice el informe del año 2022 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución.

Según funcionarios de ese organismo, la asociación Samidoun pertenece a la organización radical palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), que impulsa la lucha armada contra Israel, pero que, a diferencia de Hamás, no tiene una raíz religiosa. También pertenece a la red de palestinos radicales la Asociación de la Comunidad Palestina en Alemania, que, según las autoridades alemanas, está formada principalmente por partidarios de Hamás.

Sin embargo, Schindler cree que Alemania juega un papel marginal en el financiamiento de Hamás. "Hay que tener en cuenta que Alemania y Europa no son los principales financiadores de Hamás. Cuando se trata de dinero hay que ir a Qatar. Hamás sin el dinero de Qatar no podría funcionar", sostiene.

Solo una minoría antiisraelí

Aiman Mazyek, presidente del Consejo Central de Musulmanes, destacó desde el principio que solo una pequeña parte de los musulmanes sale a las calles a gritar consignas antisemitas o antiisraelíes. Después de las celebraciones que se vieron en Alemania por el ataque contra Israel, Mazyek dijo que no se debe asumir que "estas personas hablan por todos los musulmanes, ni por los musulmanes alemanes ni por las instituciones locales".

¿Deberíamos esperar también ataques en Alemania de Hamás o sus simpatizantes? A diferencia de otros grupos terroristas como Al Qaeda o Estado Islámico, Hamás no lleva a cabo ataques en países occidentales, sino solo en Israel y los territorios palestinos. Sin embargo, los expertos en terrorismo temen que el conflicto armado de Gaza aumente el riesgo de ataques por parte de seguidores del grupo. "No veo a Alemania como el principal objetivo de un ataque de Hamás, pero no se puede descartar la posibilidad de que atacantes radicalizados individuales se sientan obligados a hacer algo", estima Hans-Jakob Schindler.

