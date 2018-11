¿Por qué el partido de Merkel debate el pacto de migración de la ONU?

Entre los partidos de la Unión (la CDU y la CSU) reina el malestar. Están debatiendo la hoja de ruta de la migración en Alemania. "Tonterías", "debilidad en el liderazgo", "alarmismo", comentaron colegas de partido de Jens Spahn, Daniel Günther (presidente regional de Schleswig-Holstein, CDU), Norbert Röttgen (presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, CDU) y Gerd Müller (Ministro de Desarrollo Alemán, CSU), ante la propuesta del Ministro de Salud. Este sugirió el fin de semana pasado que antes de apoyar el pacto de migración de la ONU el 10 y el 11 de diciembre en Marrakech se debería debatir otra vez sobre el tema y, en caso necesario, posponer la decisión.

¿Se tambalea el apoyo de Alemania al pacto migratorio?

Sí, posponerla. El candidato a la presidencia de la CDU no habló de renunciar al pacto sino de aplazarlo. Por lo tanto, no contradice la postura del gobierno federal, que claramente apoya el pacto de migración. Spahn quiere más bien ganar tiempo para debatir con los ciudadanos sobre el tema y no dar la impresión de que "queremos mantener algo en secreto y que el pacto nos perjudica", dijo el político de 38 años.

El motivo de la propuesta de Spahn se debe a que muchos partidos populistas de derecha en toda Europa, incluida la AfD alemana, critican con dureza el pacto migratorio, e incluso lo ven como un incentivo para que los migrantes potenciales decidan venir a Europa. El propio Spahn ha sido criticado durante mucho tiempo, especialmente por los colegas de su partido, por combatir el populismo de derecha con tesis similares. El Ministro de Salud propuso hace tiempo prohibir el burka, por ejemplo.

Los tres candidatos a la cancillería y a la presidencia de la CDU: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer y Jens Spahn (dcha.).

A la carrera por la presidencia del partido

El hecho de que Spahn plantee de nuevo un tema tan emocional como es la migración, no es casualidad, sino que tiene que ver con el congreso de la CDU del 7 y el 8 de diciembre, donde quiere volver a debatir el pacto migratorio de la ONU. Spahn no solo irá a Hamburgo a debatir, sino que espera, sobre todo, convertirse en el nuevo presidente de la CDU y, por lo tanto, en el sucesor de Angela Merkel. Sin embargo, hay otros dos candidatos que tienen lo mismo en mente: Annegret Kramp-Karrenbauer y Friedrich Merz.

Se posponga o no la decisión sobre el pacto de migración de la ONU, esta no será legalmente vinculante. Sin embargo, EE. UU., Austria, Hungría, Polonia y la República Checa, entre otros, ya han rechazado apoyarlo. Temen a las injerencias en la soberanía nacional; el partido populista de derecha alemán AfD también critica este aspecto. El hecho de que Spahn tenga éxito con su iniciativa y que el pacto de migración sea sometido de nuevo a votación en Hamburgo es algo más que cuestionable, sobre todo y teniendo en cuenta el viento en contra que sopla en las filas de su partido.

