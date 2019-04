¿Por qué aprender alemán?

Para los profesores de alemán amantes de los coches, la ciudad holandesa Utrecht fue un destino interesante por muchos años. Allí no solo encontraban empleo, sino que también podían recibir un automóvil como premio si decidían quedarse a trabajar en Utrecht. En esta ciudad holandesa, al igual que en toda la región, había falta de profesores de alemán.

Ahora, el municipio premia a los profesores con otro aliciente: les permite vivir en una vivienda social. No solo Utrecht, sino también otras ciudades de Europa occidental buscan profesores de alemán, a pesar de que cada vez hay menos estudiantes que quieren aprender el idioma. Según Albrecht Plewnia, germanista del "Institüt für Deutsche Sprache” (Instituto para la Lengua Alemana) en Mannheim, en Europa también se consolidó el inglés como la lengua extranjera más importante.

Una decisión pragmática

Muchas personan ven a las lenguas extranjeras como una manera de aumentar las cualificaciones laborales, y piensan de manera pragmática. "La decisión sobre qué idioma aprender no suele seguir criterios estéticos, sino que deciden aprender un idioma con el que podrán obtener el mayor éxito económico”, dice Plewnia. En Europa esta expectativa está ligada al inglés. "Mucha gente opina que se pueden hacer negocios en Alemania sin saber el idioma, asumen que pueden tener una conversación en inglés”.

La disminución del número de estudiantes de alemán a nivel mundial se detuvo, lo que se debe principalmente a que ha aumentado el interés por aprenderlo en países no europeos, según un estudio del Instituto Goethe y el Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Las cifras disminuyen en Europa

Según el lingüista Plewnia, la disminución del número de estudiantes de alemán lleva a un "círculo vicioso lingüístico”, ya que también se reduce la oferta. Sí deseas aprender alemán tienes más problemas para encontrar el curso adecuado, y por lo tanto uno se desalienta de aprender el idioma.

"En muchos países europeos se redujo masivamente la cantidad de estudiantes universitarios de germanística, incluso algunas cátedras cerraron por completo”, explica. En los Países Bajos no hay posibilidades de estudiar germanística. "Por eso no me extraña que allí haya falta de profesores de alemán. En Gran Bretaña se está viviendo una situación similar”. "El francés está pasando por un proceso similar, al igual que sucede con el holandés. En Alemania todavía se enseña, pero en otros país ya no”.

Estudiantes en países no europeos

Alrededor de 120.000 chinos, 150.000 indios, 25.000 sudcoreanos, cerca de 240.000 japoneses, más de 250.000 egipcios, y 230.000 cameruneses aprenden alemán. Estas cifran superan al número de estudiantes de países europeos.

A raíz de los movimientos migratorios, especialmente a partir del 2015, el alemán se convirtió en una lengua extranjera fuerte incluso dentro de Alemania. "Muchos refugiados usan aplicaciones en sus celulares como pequeños tutoriales. Esto es muy útil”, dice Albrecht Plewnia.

Aprender un idioma requiere de mucho esfuerzo. La tecnología puede ayudar, "pero al final es como en la escuela, el pizarrón por sí solo no da una buena clase. Un buen profesor nos da el empujón que necesitamos. Y este es un problema que tenemos en muchos países del mundo”. El alemán es considerado uno de los idiomas más difíciles, pero su complejidad no tiene que ser un obstáculo, sino un desafío que puede estar lleno de alegría.

