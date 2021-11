Por ahora no: Matthew McConaughey descarta candidatura a gobernador de Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey declaró que no será candidato "por ahora" al puesto de gobernador de Texas, después de meses de especulaciones sobre si el artista deseaba entrar en la vida política.

La perspectiva de que el actor decidiera ser candidato animó a los círculos de izquierda, desencantados con el actual gobernador republicano Greg Abbott, cuya ley muy restrictiva contra el aborto ha sido apelada ante la Corte suprema de Estados Unidos.

"Como un niño humilde nacido en la pequeña ciudad de Uvalde, (en el estado de) Texas, nunca pensé que algún día podría ser considerado para el liderazgo político. Es un camino que me inspira humildad, un camino que me inspira a reflexionar. Y también es un camino que elijo no tomar en este momento", precisó el actor en un video publicado en línea.

No está clara su filiación partidista

Un sondeo realizado por la Universidad de Texas a comienzos de año para el diario The Dallas Morning News encontró que el 45 % de los votantes registrados daría su voto a McConaughey, en tanto que sólo el 33 % votaría por el gobernador actual, el republicano Greg Abbott, que fue reelegido para el cargo en 2018.

Por su parte, el protagonista de "Dallas Buyers Club" (2013) e "Interstellar" (2014) no ha explicado públicamente su filiación partidista, si es que la tiene, y sus ideas políticas han confundido a quienes le han seguido la pista.

Greg Abbott prevé aspirar a un tercer mandato en noviembre de 2022 aunque la fecha límite para presentar las candidaturas es el 13 de diciembre.

A principios de noviembre, Matthew McConaughey dio a entender, durante una entrevista con la AFP, que podría lanzar su candidatura.

ee (efe/afp)