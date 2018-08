El Mundo

Pompeo no irá a Corea del Norte "por falta de avances"

"Le he pedido a Pompeo que no vaya a Corea del Norte porque tengo la sensación de que no se están realizando suficientes progresos en relación con la desnuclearización de Corea", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Ayer jueves (23.8.2018), el propio Pompeo aprovechó la presentación del nuevo enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte, Steve Biegun, para revelar que tenía intención de viajar al país asiático la semana que viene. Pero Trump ha echado hoy un jarro de agua fría sobre las inteciones de Pompeo, aunque también ha asegurado en un segundo mensaje en Twitter que el secretario de Estado "espera ir a Corea del Norte próximamente". El mandatario estadounidense aprovechó también ese mensaje para transmitir sus "más cálidos saludos y respeto" al líder norcoreano, Kim Jong-un. "¡Espero encontrarme con él pronto!", concluyó el presidente estadounidense. Pompeo anunció ayer que iba a hacer el que hubiera sido su cuarto viaje a Corea del Norte desde el pasado mes de abril, tras dar a conocer el nombre del nuevo enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte, Steve Biegun, quien debía a acompañarle en la visita. Horas después, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, informó de que Pompeo no tenía previsto reunirse en esta ocasión con Kim, como sí hizo en anteriores visitas. Nauert rechazó, además, que Washington estuviera molesto ante la falta de avances, tras la cumbre entre Trump y Kim en Singapur el pasado 12 de junio, y sostuvo que la nueva visita del secretario de Estado iba a servir, entre otros, para continuar con la "normalización" de las relaciones bilaterales. MS (efe/dpa) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | ¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Un negociador se encuentra con un dictador Por un lado, un jefe de Estado, odiado por muchos, que se jacta de su ejército y su arsenal nuclear y, por supuesto, sigue con su retórica ofensiva. Por el otro, el dictador norcoreano que hace pasar hambre a su pueblo y asusta al mundo continuamente con sus ensayos nucleares. Como lo indican la mayoría de los observadores, esta reunión es atípica.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes “Pequeño hombre cohete” y “viejo lunático” No hace mucho, Donald Trump y Kim Jong-un se insultaban en los medios. Trump llamaba a Kim “pequeño hombre cohete” y Kim llamaba a Trump “viejo lunático”. Pero esto quedó en el pasado. Hoy se elogian por todo lo alto. Después de todo, lo que está en juego es la paz mundial.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Prohibido empujar Los ojos del mundo están puestos en Trump y Kim. Para esta reunión se acreditaron alrededor de 5.000 periodistas de todo el mundo. A raíz de sus cortes de pelo y peinados se han hecho muchas bromas, pero hoy se ven perfectos.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Apretón de manos Conociendo a Trump y a Kim el mundo esperaba que algo saliera mal, que se insultaran o que llegaran tarde. Sin embargo, en esta oportunidad todo salió a la perfección. Se dieron la mano cordialmente y se hablaron respetuosamente.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes El Mercedes Clase S de Kim El vehículo oficial del dictador de Corea del Norte es un Mercedes Clase S, con ventanas oscuras, banderas coloridas y sin patente. Las calles están cerradas para la circulación normal de los autos. De ese modo, la limusina recién pulida fue el foco de atención.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes La limusina Cadillac de Trump ¿El auto de Trump es más grande que el de Kim? Las banderas que flamean son más grandes, más llamativas y el automóvil de Trump tiene más tecnología. Se trata de una limusina blindada a prueba de balas de nueve toneladas. Puede circular por las calles de Singapur, pero Trump no quiere que se la vea en Nueva York.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Los automóviles en primer plano En este día histórico, los automóviles no fueron una cuestión menor. Trump le mostró a Kim su coche, y este echó un vistazo al interior. Solo faltaba que dieran un paseo juntos. A Kim le podría interesar este vehículo, ya que es antibombas y él tiene miedo a los ataques.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Pagar con el (buen) nombre Kim Jong-un tiene un avión, pero no lo llevó a Singapur, por lo cual ordenó un avión chino. ¿Y quién paga el costoso alojamiento de Kim? Singapur estuvo de acuerdo con afrontar los gastos. Es su contribución a este encuentro histórico, y, también, a la paz mundial. Un dictador no necesita dinero.

¿Llegó la paz mundial?: el encuentro de Trump y Kim en imágenes Una selfie con el dictador La noche anterior al encuentro con Trump, Kim visitó algunos lugares, incluso el espectacular hotel Marina Bay Sands. El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, se tomó una selfie con Kim Jong-un. Ayer era un dictador brutal, y hoy es aclamado como una estrella pop. Autor: Marco Müller



