Policía reporta desaparición de exesquiadora española

La semana en imágenes (del 26 de agosto al 1 de septiembre)

Protestan se extienden en Reino Unido

De Manchester en el noroeste de Inglaterra a Edimburgo en Escocia, pasando por Belfast en Irlanda del Norte, la organización antibrexit "Another Europe is Possible" convocó más de una treintena de concentraciones bajo el eslogan "Paren el golpe de Estado". El malestar ciudadano se desató luego que el primer ministro británico, Boris Johnson, cerrara el Parlamento. (31.08.2019)