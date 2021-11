Policía noruega mata a un hombre que intentó apuñalar a varias personas

Un agente resultó herido mientras intentaban arrestarlo en una calle del barrio de Bislett en la capital noruega, confirmó la Policía, que no cree que se trata de un atentado.

"No descartamos ninguna motivación, pero en este momento no hay información que apunte a un ataque terrorista", declaró el inspector Egil Jørgen Brekke en una rueda de prensa. La policía no quiso dar detalles sobre la identidad del hombre.

Según el diario noruego Verdens Gang, se trata de un ciudadano ruso de unos 30 años, que había sido condenado en diciembre de 2020 a tratamientos psiquiátricos tras un ataque con cuchillo un año antes, también en Oslo.

Vídeos de testigos difundidos en las redes sociales y retomados por los medios noruegos muestran al sospechoso sin camiseta y armado con un gran cuchillo. Es golpeado al menos dos veces por un coche de policía.

Tras ser arrojado contra una pared, el hombre corre entonces hacia el vehículo policial, consigue abrir la puerta y se precipita al interior.

"La policía trató de atropellarlo mientras intentaba apuñalar a alguien. Empezó entonces a atacar activamente a la policía con un cuchillo (...) y se produjeron disparos", relató el jefe de la operación, Tore Solberg, en una improvisada rueda de prensa emitida por la televisión pública NRK.

Trasladado al hospital, el atacante sucumbió a sus heridas. (afp)