Policía investiga ataque "terrorista" a una comisaría catalana

La policía regional de Cataluña investiga el ataque de un argelino que fue abatido este lunes (20.08.2018), en una comisaría de la localidad de Cornellá de Llobregat, en la provincia de Barcelona, como un "atentado terrorista", dada su voluntad "claramente homicida". El asalto ocurrió a las 5.52 horas de hoy (3.52 GMT), cuando el hombre llamó al interfono de la comisaría para que la policía le abriera, bajo el pretexto de "hacer una consulta".

El agresor, de 29 años y natural de Argelia, entró en las dependencias policiales armado con un cuchillo al grito de "¡Alá...¡" ("Dios" en árabe"), con una actitud "predeterminada" para agredir a una agente y "acabar con su vida", explicó en rueda de prensa el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, Rafael Comes.

Fue en esas circunstancias, cuando la policía disparó con su arma para repeler la agresión y salvar la vida, añadió Comes, quien calificó los hechos de "extremadamente graves". La agente, que no resultó herida y fue atendida por psicólogos, solo pudo recordar que el hombre invocó a "Alá" cuando se arrojó sobre ella, si bien el resto de palabras que pronunció son "indescriptibles", según Comes.

Primeras investigaciones

Según las primeras investigaciones, el atacante, que residía en Cornellá y se acababa de separar de su mujer, una ciudadana española, contaba con un documento oficial español de identificación de extranjeros a nombre de Abdelouahab T., de quien no constan antecedentes policiales.

La policía registró su vivienda, situada a pocos metros de la comisaría. El edificio donde residía fue acordonado y los vecinos conminados a abandonarlo por la posibilidad de que hubiera explosivos en el interior. Según explicaron algunos, el supuesto terrorista no solía relacionarse con el vecindario, en el que vivía junto a su mujer desde hace dos años, aunque su trato era "cordial" y no había mostrado un comportamiento sospechoso en ese tiempo.

Sin vínculos conocidos con Barcelona y Cambrils

A los investigadores no les consta ninguna vinculación del asaltante con los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (provincia de Tarragona) cometidos hace un año y tres días, el 17 de agosto de 2017, cuando 16 personas murieron y más de cien resultaron heridas por atropello.

En un primer momento, una juez de guardia de Cornellà ordenó la incautación del arma con que la policía se defendió y encargó pruebas de balística. Sin embargo, la investigación ha pasado a manos de la Audiencia Nacional española al tratarse de un supuesto caso de terrorismo.

Nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista

Tras el presunto ataque yihadista, el Ministerio español del Interior decidió mantener el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista y activó un protocolo de medidas de autoprotección complementarias para los agentes de los cuerpos de seguridad. La decisión de mantener el nivel 4 se adoptó a propuesta de los expertos en la lucha antiterrorista y con el refrendo de los responsables de Interior.

España mantiene un nivel 4 (sobre 5) de alerta desde el 26 de junio de 2015, con motivo de los sucesivos atentados que ocurrieron en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Se trata del penúltimo escalón previsto; el máximo se reserva para casos de atentados inminentes en territorio nacional y en la práctica sólo implica como diferencia con el nivel previo, la presencia de militares en las infraestructuras críticas, nudos de comunicación y lugares de gran acumulación de personas.

Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, las fuerzas de seguridad han detenido en España a 770 personas relacionadas con el yihadismo y a otras 102 en operaciones en otros países. El foco de las investigaciones policiales se centra en la actualidad en los retornados de zonas de conflicto y, sobre todo, en los "homegrown" o radicalizados dentro de España

Barcelona, de pie en el dolor Barcelona tras el atentado terrorista Un día después del atentado del 17 de agosto de 2017, la Avenida de la Universidad, Barcelona, fue cortada por la Policía mientras la gente se dirigía caminando hacia la Plaza de Cataluña, donde a las 12:00 horas local se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. El ataque terrorista dejó al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

Barcelona, de pie en el dolor Calles vacías La Avenida de la Universidad, en la capital catalana, está vacía, como casi todas las grandes vías de esta ciudad, que fue golpeada por la violencia terrorista. Una furgoneta recorrió casi 800 metros por las ramblas, desde la Plaza de Cataluña hasta el Mercado de la Boquería a 100 km por hora.

Barcelona, de pie en el dolor Unidos por el duelo Los Mozos de Escuadra están apostados en la Plaza de Cataluña durante el homenaje a las víctimas del atentado. Barcelona, una ciudad abierta a todas las culturas del mundo, está de duelo, pero sus habitantes se reunieron no solo para compartir el dolor, sino también para demostrar que siguen de pie a pesar de todo.

Barcelona, de pie en el dolor Muestras de solidaridad Flores, velas y juguetes en el altar improvisado que permite a los barceloneses y a los turistas expresar sus sentimientos ante este ataque terrorista que conmociona al mundo. Quince de los heridos están en estado de gravedad. Entre las víctimas hay niños.

Barcelona, de pie en el dolor "Barcelona, te queremos" "Barcelona, te estimem": Barcelona, te queremos, reza el cartel. Hoy el mundo llora con Barcelona y acompaña a su gente en el dolor.

Barcelona, de pie en el dolor Corazón roto "El corazón roto de Barcelona": en el cartel se ve el símbolo "Corán radical" tachado. En Barcelona, puerto y lugar de acogida para gente de tantos países, la comunidad latinoamericana se siente conmocionada por el ataque a los paseantes en las emblemáticas ramblas. Una argentina dijo a DW: "Estamos consternados, tenemos miedo, pero vamos a seguir viviendo como hasta ahora."

Barcelona, de pie en el dolor "Mi casa no es vuestra casa" "Terroristas, xenófobos, radicales, gobiernos cómplices: Mi casa no es vuestra casa. Duelo por Barcelona", dice este afiche colocado en el homenaje a las víctimas del atentado terrorista que fue reivindicado por Daesh. Autor: Cristina Papaleo



