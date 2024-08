Política sin cargos: ¿qué hace hoy Barack Obama?

Entre la edad de Kamala Harris y Barack Obama solo hay tres años y dos meses de diferencia. Pero mientras Harris lucha por la coronación de su carrera política, por entrar a la Casa Blanca luego de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, Obama hace años que le dio la espalda a la política. A diferencia de sus antecesores demócratas Bill Clinton y Jimmy Carter, Obama no asumió tareas como mediador ni otros cargos políticos desde el final de su presidencia, en enero de 2017. En lugar de eso, el político retirado de 55 años quiso pasar más tiempo con su familia, sobre todo, con sus dos hijas, Malia, entonces de 18 años, y Sasha, de 15.

Malia y Sasha hace mucho que se mudaron de la casa familiar en el barrio residencial Kalorama, en Washington D. C. Desde 2019, el matrimonio Obama pasa su tiempo entre Washington y su residencia en Martha's Vineyard, la isla favorita de los ricos y famosos, en la costa de Massachusetts. Desde allí, los Obama manejan importantes hilos políticos tras bastidores, como la retirada por motivos de salud de la campaña electoral del presidente estadounidense, Joe Biden, quien fuera vicepresidente en el Gobierno de Obama durante ocho años.

Obama y Harris se conocen bien

Barack Obama y Kamala Harris se conocen desde la presidencia de Obama. Harris fue fiscal general de California desde 2011 hasta 2017, y apoyó la agenda política del presidente Obama. Este describió entonces a Harris como una de las mejores fiscales generales de Estados Unidos.

Las apariciones de Michelle Obama y Barack Obama en actos partidarios podrían darle nuevo impulso a la campaña de Kamala Harris. Ella y su candidato a vicepresidente, Tim Walz, podrían beneficiarse de la gran popularidad de los Obama. En un aclamado discurso durante la Convención Nacional Demócrata, en Chicago, el martes (20.08.2024), Obama, un excepcional orador, delegó su famoso lema a la candidata presidencial Kamala Harris. "¡Yes, she can!” ("¡Sí, ella puede!”), exclamó, en alusión a su lema de campaña "¡Yes, we can!” ("¡Sí, podemos!”), de 2008, y el público comenzó a cantarlo en coro de inmediato. También después de eso, su discurso fue interrumpido repetidamente por exclamaciones de "¡Yes, she can!".

Su esposa, Michelle Obama, había apoyado previamente a Harris y Walz en un emotivo discurso. Desde su época como primera dama, Michelle Obama ha sido siempre una de las mujeres más admiradas de Estados Unidos y el mundo. En repetidas ocasiones, se le mencionó como posible candidata presidencial demócrata, pero ella lo rechazó cada vez.

La herencia política de Obama

Barack Obama criticó duramente varias de las decisiones de su sucesor, Donald Trump. Pero fuera de la campaña presidencial, rara vez se expresó acerca de cuestiones políticas. Obama, de 63 años, trata de asegurar su legado político con la Fundación Obama, que fundó durante su presidencia. La organización sin fines de lucro tiene como objetivo formar a la próxima generación de líderes en Estados Unidos, y respalda también al expresidente estadounidense en la construcción del Centro Presidencial Obama, en Chicago, el hogar político de Obama. Este un museo y espacio público de encuentro se está edificando cerca del barrio donde el jurista comenzó su carrera política.

A través de sus discursos y publicaciones en redes sociales, Obama causa un impacto en la opinión pública estadounidense. Tiene más de 130 millones de personas en X (antes Twitter). El expresidente estadounidense también está presente en Instagram, donde cuenta con más de 36 millones de seguidores. Actualmente, impulsa la campaña electoral de Harris en esos canales, pero, por lo demás, está comprometido principalmente con los grandes temas globales: la lucha contra el cambio climático, la democracia y la justicia social.

Barack Obama proviene de un entorno relativamente humilde. Tras dejar su cargo, le corresponde una jubilación presidencial de alrededor de 240.000 dólares por año. Pero Obama gana mucho más dinero actualmente con podcasts, como autor de libros y sobre todo, como orador. Dependiendo del tema y del público, el político jubilado recibe entre 200.000 y 400.000 dólares por discurso.

Visita del expresidente Barack Obama al canciller alemán, Olaf Scholz, en mayo de 2023, luego de un evento en Berlín donde Obama fue orador. Imagen: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Sus viajes como orador lo llevan a menudo a Europa. Hace poco visitó Berlín para el evento "An Evening with President Barack Obama", donde habló ante 17.000 espectadores sobre "los grandes desafíos y oportunidades de nuestro tiempo". Las entradas costaban entre 60 y 600 euros. Quien podía pagar 2.500 euros se sacaba una foto con el expresidente estadounidense. Al margen del evento, Obama se reunió con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con su antecesora, Angela Merkel, con quien Obama mantiene una relación amistosa.

Las memorias de los Obama y sus podcasts

A diferencia de Merkel, que quiere publicar sus memorias este año, los Obama ya lo hicieron, lanzando dos best sellers internacionales: "Una tierra prometida" ("A Promised Land"), de Barack Obama, del que se espera un segundo volumen, y "Mi historia" ("Becoming”), de Michelle Obama.

Barack Obama tiene muchos amigos entre los famosos del espectáculo. Entre ellos, Bruce Springsteen, con quien produjo hace algunos años un podcast en Spotify: "Renegades: Born in the USA". Aunque Obama no dio datos sobre el monto de sus honorarios, se trató de millones, según medios. También Michelle Obama publicó varios formatos de podcast durante su estadía en la Casa Blanca.

(cp/rml)